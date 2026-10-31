F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος: Η Πολεμική Αεροπορία φέρνει την εμπειρία της πτήσης στην πόλη

Μια μικρή γεύση από τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν την ευκαιρία να πάρουν όσοι περάσουν αυτές τις ημέρες από τον σταθμό του Μετ...









Το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν οι προσομοιωτές πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, που δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσα από τις οποίες το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν οι προσομοιωτές πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, που δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσα από τις οποίες το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.











Ενημέρωση για τις στρατιωτικές σχολές και αεροπορικά εκθέματα



Στον χώρο λειτουργούν επίσης ενημερωτικά περίπτερα της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις σχολές και τις προοπτικές που προσφέρουν.









Την έκθεση συμπληρώνουν στατικά αεροπορικά εκθέματα, δίνοντας στους επισκέπτες μια ακόμη ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της δραστηριότητας της Πολεμικής Αεροπορίας. Την έκθεση συμπληρώνουν στατικά αεροπορικά εκθέματα, δίνοντας στους επισκέπτες μια ακόμη ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της δραστηριότητας της Πολεμικής Αεροπορίας.









Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει, ακόμη, συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας έναν διαφορετικό τόνο στον εορτασμό. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει, ακόμη, συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας έναν διαφορετικό τόνο στον εορτασμό.











Τα εγκαίνια της έκθεσης



Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Ο Αρχηγός περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τους επισκέπτες.

Μια μικρή γεύση από τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν την ευκαιρία να πάρουν όσοι περάσουν αυτές τις ημέρες από τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού φιλοξενεί ένα εκθεσιακό περίπτερο με σύγχρονα μέσα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.