Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοαπειλές του 2026 δεν στηρίζονται κατ’ ανάγκην σε πρωτόγνωρες μεθόδους. Εκείνο που αλλάζει είναι η ταχύτητα και η κλίμακα με την...

Οι κυβερνοαπειλές του 2026 δεν στηρίζονται κατ’ ανάγκην σε πρωτόγνωρες μεθόδους. Εκείνο που αλλάζει είναι η ταχύτητα και η κλίμακα με την οποία οι επιτιθέμενοι μπορούν να εντοπίζουν γνωστές αδυναμίες και να τις αξιοποιούν.Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μειώνει τον χρόνο, την τεχνογνωσία και το κόστος που απαιτούνται για τα επιμέρους στάδια μιας επίθεσης, συμπιέζοντας διαδικασίες που παλαιότερα μπορούσαν να διαρκούν ημέρες σε λίγες ώρες ή ακόμη και δευτερόλεπτα.Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του πρόσφατου Microsoft Digital Defense Report 2026, που σημειώνει ότι οι κύριες πύλες εισόδου παραμένουν γνώριμες: άνθρωποι, ψηφιακές ταυτότητες, εκτεθειμένα συστήματα και σχέσεις εμπιστοσύνης.Η AI δεν αλλάζει απαραίτητα τη μέθοδο εκδήλωσης των κυβερνοαπειλών, αλλά επιταχύνει και διευρύνει τη χρήση τους. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί μια κρίσιμη ασυμμετρία. Ο εντοπισμός μιας ευπάθειας και η μετατροπή της σε εργαλείο επίθεσης, μπορούν πλέον να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η επιδιόρθωσή της, όμως, εξακολουθεί να απαιτεί ελέγχους, δοκιμές και συντονισμό, ιδίως σε σύνθετες εταιρικές υποδομές.Σύμφωνα με το report, ο ενδιάμεσος χρόνος από την ανακάλυψη μιας ευπάθειας που είναι ήδη υπό εκμετάλλευση, έως τη μετατροπή της σε όπλο επίθεσης έχει πέσει αρκετά κάτω από τις 24 ώρες.Σε εκτεθειμένα περιβάλλοντα containers, η πρώτη απόπειρα εκμετάλλευσης καταγράφεται κατά μέσο όρο μόλις 5,3 ώρες μετά την εκκίνησή τους.Τα στοιχεία για τις επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πλαστοπροσωπίας, δείχνουν επίσης τη διεύρυνση της απειλής.Στα περιστατικά που εξετάζει η Microsoft, το phishing αντιστοιχούσε στο 23% των αρχικών προσβάσεων το 2026, από 7% το 2025.Σχεδόν το 85% των phishing emails που αναφέρθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026, περιείχε κάποιο στοιχείο πλαστοπροσωπίας.Σε διάστημα 12 μηνών, η εταιρεία εντόπισε περισσότερες από 46 εκατομμύρια επιθέσεις business contact impersonation, ενώ το Microsoft Defender for Office 365 κατέγραψε πάνω από 145 εκατομμύρια επιθέσεις phishing μέσω QR code, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026.Κίνδυνο δεν αποτελεί μόνο η αρχική παραβίαση. Σε περιστατικά πρόσβασης μέσω έγκυρων λογαριασμών, το 52,2% περιλάμβανε στη συνέχεια κλοπή επιπλέον διαπιστευτηρίων.Έτσι, ένας λογαριασμός που έχει παραβιαστεί μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ευρύτερη πρόσβαση σε συστήματα και δεδομένα. Η αξιοποίηση νόμιμων λογαριασμών, cloud ταυτοτήτων και καθημερινών επιχειρησιακών διαδικασιών, δυσκολεύει τον εντοπισμό της κακόβουλης δραστηριότητας: οι ενέργειες ενός εισβολέα μπορεί να μοιάζουν με συνηθισμένη λειτουργία του οργανισμού.Η απειλή διαχέεται μέσα από τα ίδια δίκτυα εμπιστοσύνης που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία – από έναν εργαζόμενο ή έναν προμηθευτή έως τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες cloud.Το report αναδεικνύει τρεις προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις: Ισχυρότερη προστασία ταυτοτήτων, ταχύτερη απόκριση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.Δεδομένου ότι ανθρώπινες και μη ανθρώπινες ταυτότητες, AI agents, εφαρμογές, δεδομένα και cloud υπηρεσίες, συνδέονται ολοένα στενότερα, η άμυνα απαιτεί ενιαία εικόνα των κινδύνων σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον, τονίζει η Microsoft, σημειώνοντας: Σε μια εποχή όπου η επίθεση μπορεί να επιταχυνθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, ο χρόνος που χρειάζεται ένας οργανισμός για να αντιληφθεί και να περιορίσει τη ζημιά, γίνεται καθοριστικός.