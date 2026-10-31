Που θα κρυφτούν τα τουρκικά υποβρύχια; Αφίχθηκαν δύο ακόμη ελικόπτερα MH-60R στην Αθήνα

Πλέον έχουμε πέντε ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R στην δύναμη στο Πολεμικό Ναυτικό μας ενώ αναβαθμίζει κατακόρυφα τις ανθυποβρυχιακές ...

Πλέον έχουμε πέντε ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R στην δύναμη στο Πολεμικό Ναυτικό μας ενώ αναβαθμίζει κατακόρυφα τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική ΜεσόγειοΑφίχθηκαν στην χώρα μας δύο ακόμη ελικόπτερα MH-60R, το τέταρτο και το πέμπτο, από τα 7 συνολικά που παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό βάσει των σχετικών συμβάσεων του 2020 και 2021 (4+3).Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα τρία MH-60R (που εικονίζονται στη δεξιά φωτογραφία) έφτασαν στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2024 και παρελήφθησαν επισήμως στις 20 Μαρτίου 2024. Το τέταρτο και το πέμπτο "Romeo" έφτασαν στην αεροπορική βάση Ελευσίνας χθες, με αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Τα υπόλοιπα 2 MH-60R αναμένεται να παραδοθούν σύντομα.Με την προσθήκη αυτή, ο στόλος των υπερσύγχρονων αυτών ανθυποβρυχιακών «κυνηγών» ανέρχεται πλέον σε πέντε επιχειρησιακά ελικόπτερα, ενώ η ολοκλήρωση της προμήθειας και των 7 συνολικά προγραμματισμένων ελικοπτέρων Romeo αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2026.Τα πέντε ελικόπτερα MH-60R Seahawk που διαθέτει πλέον το Πολεμικό Ναυτικό αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, γνωστά ως "Romeo", θεωρούνται διεθνώς ως τα κορυφαία στην κατηγορία τους. Είναι σχεδιασμένα να επιχειρούν τόσο από αεροπορικές βάσεις ξηράς (όπως η βάση Κοτρωνίου) όσο και από τις κύριες ναυτικές μονάδες επιφανείας (φρεγάτες) του στόλου.Τα ελικόπτερα MH-60R Seahawk ("Romeo") αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τις αεροναυτικές επιχειρήσεις, ενσωματώνοντας κορυφαία οπλικά συστήματα και αισθητήρες. Παράλληλα, η επιχειρησιακή τους αξία πολλαπλασιάζεται μέσα από την απόλυτη διασύνδεση με τις νέες γαλλικές φρεγάτες FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού.Πύραυλοι AGM-114 Hellfire & Ρουκέτες APKWS: Κατευθυνόμενα βλήματα ακριβείας για την προσβολή ταχέων σκαφών και εχθρικών μονάδων επιφανείας.Προηγμένο Σόναρ & Ραντάρ: Διαθέτουν ενεργητικό βυθιζόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας (ALFS), παθητικούς/ενεργητικούς ηχοσημαντήρες και ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών για πλήρη έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής.Τα ελληνικά MH-60R παραλαμβάνονται «φορτωμένα» με προηγμένα όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα, όπως τις υπερσύγχρονες Τορπίλες MK54, αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ικανές να εντοπίζουν και να πλήττουν υποβρύχια τελευταίας γενιάς σε μεγάλα βάθη.Με την επίσημη ένταξη και της δεύτερης φρεγάτας Belharra («Νέαρχος») στο Πολεμικό Ναυτικό, δημιουργείται ένα αδιαπέραστο δίκτυο προστασίας στο Αιγαίο.Με τα ελικόπτερα αυτά θα έχουμνε ανταλλαγή Δεδομένων (Data Link 16) στο στόλο μας. Το MH-60R λειτουργεί ως το «μακρύ χέρι» της φρεγάτας Belharra. Μπορεί να πετά σε μεγάλες αποστάσεις, να εντοπίζει αθόρυβα υποβρύχια με το σόναρ του και να μεταφέρει την πλήρη τακτική εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο ραντάρ SeaFire της φρεγάτας.Το ελικόπτερο μπορεί να καθοδηγήσει τα όπλα της φρεγάτας ή να εξαπολύσει τις δικές του τορπίλες MK54 εναντίον στόχων που εντόπισε το πλοίο, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στα εχθρικά υποβρύχια.Η δικτυοκεντρική συνεργασία ανάμεσα στα ελικόπτερα MH-60R και τις φρεγάτες FDI (Belharra) μέσω του Link 16 αποτελεί την απόλυτη απάντηση στις σύγχρονες υποβρύχιες απειλές, δημιουργώντας ένα «κλειστό» και θανάσιμο περιβάλλον για οποιοδήποτε εχθρικό υποβρύχιο επιχειρήσει να δράσει στην περιοχήΣε μια τυπική επιχείρηση ανίχνευσης, το MH-60R εκμεταλλεύεται το κορυφαίο βυθιζόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας (ALFS) που διαθέτει, εντοπίζοντας αθόρυβα στίγματα σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς το ίδιο το πλοίο να αποκαλύψει τη θέση του.Μέσω της κρυπτογραφημένης ζεύξης δεδομένων, η ακριβής θέση μεταφέρεται ακαριαία στο κέντρο επιχειρήσεων της φρεγάτας. Από εκεί και πέρα, η φρεγάτα μπορεί είτε να δώσει εντολή στο ελικόπτερο για άμεση άφεση τορπίλης MK54, είτε να συντονίσει συνδυασμένη επίθεση χρησιμοποιώντας τα δικά της ανθυποβρυχιακά μέσα.Ανθυποβρυχιακός Πόλεμος (ASW): Εντοπισμός και εξουδετέρωση εχθρικών υποβρυχίων με τη χρήση προηγμένων σόναρ και τορπιλών.Πόλεμος Επιφανείας (ASUW): Προσβολή πλοίων επιφανείας με κατευθυνόμενα βλήματα και πυραύλους.Ηλεκτρονικός Πόλεμος & Αναγνώριση: Συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση θαλασσίων ζωνών και υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR).Πλήρης Δικτύωση: Απόλυτος συντονισμός και ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τα υπάρχοντα ελικόπτερα S-70B/B-6 Aegean Hawk, καθώς και με τις νέες φρεγάτες FDI (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού.Όλα τα ελικόπτερα Romeo του Πολεμικού Ναυτικού εντάσσονται οργανικά στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού και έχουν ως μόνιμη βάση τους τον Αεροναυτικό Σταθμό Κοτρωνίου στον Μαραθώνα. Η βάση αυτή, που αποτελεί την «καρδιά» των ελληνικών ναυτικών ελικοπτέρων από το 1986, φιλοξενεί ήδη τα παλαιότερα S-70B/B-6 Aegean Hawk, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνική υποδομή υποστήριξης και συντήρησης.