Αυτό είναι το Ελληνικό ΒΟΤΑΝΟ ΚΑΤΑ του ΚΑΡΚΙΝΟΥ και του ΔΙΑΒΗΤΗ... Αυτός είναι ο Ελληνικός ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ...!!





















Το να χρησιμοποιείτε βότανα και μπαχαρικά στην μαγειρική είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε την γεύση και την εμφάνιση ενός πιάτου χωρίς την προσθήκη νατρίου (αλάτι), αλλά και ένας εξαιρετικός τρόπος για να πάρετε πρόσθετες θρεπτικές ουσίες και σημαντικά οφέλη για την υγεία σας ταυτόχρονα.Ένα από τα βότανα που χρησιμοποιούμε εκτενώς στην μεσογειακή κουζίνα είναι και ο μαϊντανός. Σύμφωνα με το Εθνική Βάση Δεδομένων Θρεπτικών Συστατικών του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, 10 κλωναράκια μαϊντανού περιέχουν:4 θερμίδες, 0,3 γραμμάρια πρωτεΐνης, 0,1 γραμμάρια λίπους, 0,6 γραμμάρια υδατανθράκων, 0,3 γραμμάρια φυτικών ινών και 0,1 γραμμάρια ζάχαρης. Επίσης τα παρέχουν το 205% της ημερήσιας ανάγκης ενός ενήλικα σε βιταμίνη Κ, καθώς και το 22% της βιταμίνης C και το 17% της βιταμίνης Α.Οφέλη του μαϊντανού για την υγεία του ανθρώπουΠρόληψη του καρκίνουΗ μυρικετίνη, μία φλαβονόλη που περιέχει ο μαϊντανός, έχει αποδειχθεί ότι έχει χημειοπροληπτική επίδραση για τον καρκίνο του δέρματος. Οι γλυκοπατάτες, ο μαϊντανός, τα μαύρα φραγκοστάφυλα και τα βακκίνια (είδος μούρων) είναι μεταξύ των τροφών με την υψηλότερη συγκέντρωση μυρικετίνης ανά 100 γραμμάρια.Ο μαϊντανός περιέχει επίσης υψηλές ποσότητες χλωροφύλλης, η οποία έχει αποδειχτεί ότι μπλοκάρει τις καρκινογόνες επιδράσεις των ετεροκυκλικών αμινών, οι οποίες παράγονται κατά το ψήσιμο των τροφών σε υψηλή θερμοκρασία. Εάν έχετε την τάση να ψήνετε τις τροφές σας στη σχάρα και να τις “καρβουνίζετε” αρκετά, φροντίστε να τις συνδυάζετε με πράσινα λαχανικά για να “ακυρώσετε” αυτά τα αποτελέσματα.Επίσης, μια φυσική χημική ουσία που βρίσκεται στο μαϊντανό, γνωστή ως απιγενίνη, έχει αποδειχτεί ότι μειώνει το μέγεθος ενός όγκου σε μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού, σε μια έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι των ΗΠΑ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό δείχνει πως η απιγενίνη είναι μια πολλά υποσχόμενη μη τοξική θεραπεία για τον καρκίνο στο μέλλον.Πρόληψη του διαβήτηΗ μυρικετίνη έχει επίσης αξιολογηθεί για την αποτελεσματικότητά της στην θεραπεία και την πρόληψη του διαβήτη. Έρευνες τύπου “in vitro” σε ζώα έδειξαν ότι η μυρικετίνη μπορεί να μειώσει την συγκέντρωση σακχάρων στο αίμα, καθώς και να μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνει τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα.