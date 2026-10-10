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Εξάρχεια: Δύο επιθέσεις τη νύχτα, σε διμοιρίες των MAT με πέτρες, μολότοφ και γκαζάκια

Οκτωβρίου 10, 2026

  Δύο επιθέσεις εναντίον διμοιριών των ΜΑΤ πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, στις 00:40, σε δύο σημεία των Εξαρχείων, χωρίς να υπάρξουν τραυματ...

 



Δύο επιθέσεις εναντίον διμοιριών των ΜΑΤ πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, στις 00:40, σε δύο σημεία των Εξαρχείων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη επίθεση έγινε στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά, όπου ομάδα πέντε ατόμων πέταξε πέτρες εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ.

Την ίδια ώρα, στην οδό Στουρνάρη, ακόμη πέντε άτομα επιτέθηκαν σε άλλη διμοιρία, πετώντας βόμβες μολότοφ και γκαζάκια.

Από τις δύο επιθέσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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