Το «σκοτεινό μυστικό» της Νέας Υόρκης: 33 Thomas Street - Ο ουρανοξύστης που δεν έχει παράθυρα

Ο αριθμός 33 στην Thomas Street αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης αλλά και για τους απανταχού λάτρεις συνωμοσιών. Ο λόγος; Ένας ουρανοξύστης 29 ορόφων ο οποίος όμως δεν έχει κανένα παράθυρο!

O ουρανοξύστης δεν έχει ούτε ένα παράθυροRoy Rochlin/Getty ImagesΟ αρχιτέκτονας του, Τζον Καρλ Γούορνεκ το σχεδίασε ως το «πιο ασφαλές κτίριο στην Αμερική» που όμως «ταιριάζει με το περιβάλλον του και δεν τραβάει την προσοχή». Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε ότι το όνομα που του είχε δώσει στα σχέδια που έκανε ήταν «Project X».Από τότε που χτίστηκε λειτούργησε ως τηλεφωνικό κέντρο υπεραστικών κλήσεων της AT&T μέχρι το 1999, όταν η εταιρεία μετακόμισε αλλού. Σήμερα, ο ουρανοξύστης χωρίς παράθυρα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μερικές φορές για τον αρχικό του σκοπό, της τηλεφωνικής μεταγωγής από ορισμένους φορείς τοπικού τηλεφωνικού κέντρου.