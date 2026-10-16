Το Ισραήλ προτίθεται να κατασκευάσει τους βαλλιστικούς πυραύλους LORA στην Ελλάδα! Πάνω από 500 χλμ το βεληνεκές του...

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας σχετικά με την αγορά των βαλλιστικών πυραύλων της σειράς Lora της IAI προχωρούν, γράφει ισρ...

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας σχετικά με την αγορά των βαλλιστικών πυραύλων της σειράς Lora της IAI προχωρούν, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα.Σύμφωνα με την Globes το ενδιαφέρον επικεντρώνονται επί του παρόντος στην κοινή παραγωγή σε ελληνικό έδαφος.Πάνω στο θέμα αυτό, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το βεληνεκές των πυραύλων Lora εκτιμάται περίπου στα 500 χλμ. ή και περισσότερο – κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ ωφέλιμο για τους Έλληνες στην εξίσωση αποτροπής κατά της Τουρκίας, όπως σημειώνεται.Τον περασμένο μήνα, το Γερμανικό Ναυτικό ολοκλήρωσε με επιτυχία μια διπλή επιχειρησιακή δοκιμή του ναυτικού πυραυλικού συστήματος LORA, κατά την οποία ένα επιχειρησιακό σκάφος, εξοπλισμένο με το όχημα διοίκησης και τον εκτοξευτή, εκτόξευσε έναν πύραυλο σε δύο σενάρια. Στη συνέχεια, ο πύραυλος LORA κατευθύνθηκε προς τον στόχο, καταγράφοντας μια άριστη βολή.Τώρα, που, σύμφωνα με ξένες αναφορές, το βεληνεκές των πυραύλων LoRa έχει αποδειχθεί ότι είναι περίπου 500 χλμ. ή και περισσότερο, η Αθήνα ενδιαφέρεται ακόμη περισσότερο για το ισραηλινό προϊόν – ενώ μέχρι τώρα η IAI είχε δεσμευτεί μόνο για περίπου 430 χλμ.Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ελλήνων ειδικών ένα βεληνεκές περίπου 500 χλμ. ή και περισσότερο θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για τη χώρα τους στην εξίσωση αποτροπής εναντίον της Τουρκίας.Γενικά, τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική αγοραστική δραστηριότητα από το Ισραήλ.Αυτή ξεκίνησε τον Απρίλιο με μια συμφωνία αξίας περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων σέκελ (650 εκατομμύρια ευρώ) για την πώληση συστημάτων πυροβολικού PULS στον ελληνικό στρατό.Το PULS είναι ένα πολυχρηστικό οπλικό σύστημα για την εκτόξευση ρουκετών και πυραύλων σε διάφορες αποστάσεις και η Ελλάδα το επέλεξε λόγω της ικανότητάς του να επιτίθεται σε αποστάσεις περίπου 300 χιλιομέτρων.Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, υπογράφηκε η γιγαντιαία συμφωνία «Αχίλλειος Ασπίδα» για την πώληση των συστημάτων αεράμυνας David’s Sling, Barak MX και Spyder έναντι περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια).