LIVE - Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και επεισόδια σε Παρίσι, Μασσαλία και άλλες πόλεις... Οδοφράγματα και συγκρούσεις!

Επεισόδια ξέσπασαν στο τέλος των διαδηλώσεων σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών. Στη γαλλική πρωτεύουσα και πολλές άλλες πόλεις είχε απαγορευθεί...







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Επεισόδια ξέσπασαν στο τέλος των διαδηλώσεων σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών. Στη γαλλική πρωτεύουσα και πολλές άλλες πόλεις είχε απαγορευθεί η διέλευση των διαδηλωτών από συγκεκριμένα κεντρικά σημεία.500 συλλήψεις για βανδαλισμούς και για την υποψία πρόκλησης επεισοδίων έκανε η αστυνομία στο Παρίσι. Και ανήλικοι στους συλληφθέντες, ενώ συνολικά οι συλλήψεις στην Γαλλία ξεπερνούν τις 1.000.Σε πεδίο συγκρούσεων μετατράπηκαν δρόμοι του Παρισιού το απόγευμα του Σαββάτου (24/10), όταν ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μαζικής κινητοποίησης στη γαλλική πρωτεύουσα.Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ η ένταση επεκτάθηκε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.Τα επεισόδια επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Πορτ ντε Βενσέν, στο νοτιοανατολικό Παρίσι, όπου κατέληξε η πορεία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν στις συγκρούσεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.