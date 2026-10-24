Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, έλεγχος από το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο κλ...



Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.



Για λόγους ασφαλείας, υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κέντρο της Αθήνας.