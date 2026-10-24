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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, έλεγχος από το ΤΕΕΜ

Οκτωβρίου 24, 2026

  Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο κλ...

 



Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Για λόγους ασφαλείας, υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

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