KillSec: 18χρονος που μένει στην Αθήνα ερευνάται ως προγραμματιστής σε διεθνή ομάδα χάκερ, με πάνω από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φέρεται να είχε ρόλ...



Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί για τη διεθνή έρευνα, η KillSec φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 1.000 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες και οργανισμούς, από τις οποίες σημαντικό μέρος είχε επιτυχή κατάληξη.



Η μεθοδολογία που αποδίδεται στην ομάδα βασιζόταν στην παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, την κλοπή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων και στη συνέχεια στον εκβιασμό των θυμάτων.



Οι χάκερ φέρονται να απαιτούσαν λύτρα, συνήθως σε κρυπτονομίσματα, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη καταβολής τους θα προχωρούσαν στη δημοσιοποίηση των κλεμμένων δεδομένων. Στην πράξη, οι δράστες δεν περιορίζονται στο να κλειδώνουν ή να κλέβουν δεδομένα, αλλά χρησιμοποιούν την απειλή δημοσιοποίησής τους ως πρόσθετο μέσο πίεσης.



Οι έρευνες για τη δράση της KillSec βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες, με υπηρεσίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να αναζητούν τα ψηφιακά ίχνη των μελών της ομάδας.



Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του δικτύου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ακόμη φερόμενα μέλη της KillSec συνελήφθησαν στην Ισπανία και τη Ρουμανία.



Οι έρευνες φέρεται να επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν μέσω του Dark Web, καθώς και στην ανάλυση υποδομών, servers και λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για τις επιθέσεις και τις επικοινωνίες μεταξύ των μελών.



Ο ρόλος του 18χρονου



Το κρίσιμο στοιχείο στην ελληνική έρευνα είναι ο ρόλος που φέρεται να είχε ο 18χρονος στην τεχνική υποστήριξη της ομάδας.



Οι διεθνείς αρχές τον εξετάζουν ως πρόσωπο που ενδέχεται να συμμετείχε στην ανάπτυξη εργαλείων και προγραμμάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν άλλα μέλη της KillSec για την παραβίαση συστημάτων ασφαλείας και την πρόσβαση σε δίκτυα εταιρειών.



Η δράση της ομάδας εκτεινόταν από το 2024 έως πρόσφατα, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 18χρονος ήταν ακόμη ανήλικος.



Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, σε περίπτωση που, σε επόμενο στάδιο, προκύψουν ποινικές ευθύνες και αποφασιστεί η άσκηση δίωξης. Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί.



Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά, τους σκληρούς δίσκους, τον φορητό υπολογιστή και τα USB, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον 18χρονο με συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις, άλλους χρήστες της KillSec ή τις υποδομές που χρησιμοποιούσε η ομάδα.



Ιδιαίτερο βάρος εκτιμάται ότι θα δοθεί στα αντίγραφα συνομιλιών που βρέθηκαν στο USB, αλλά και στις ιδιόχειρες σημειώσεις της ατζέντας.

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα χάκερ «KillSec», η οποία έχει συνδεθεί με μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων και εκβιασμών εταιρειών σε διάφορες χώρες.Η έρευνα στην Ελλάδα εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή επιχείρηση, με τη συμμετοχή αρχών από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ενώ στην κατοικία του 18χρονου κατασχέθηκε σειρά ψηφιακών πειστηρίων που πλέον εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα από τα USB που βρέθηκαν στο σπίτι του, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες από τις αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον 18χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δράση της ομάδας, σε ρόλο developer.Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τον τόπο διαμονής του σε περιοχή της Αθήνας και, στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας δράσης και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του.Στην επιχείρηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι των γερμανικών και ρουμανικών αρχών, ως μέλη της Κοινής Ομάδας Έρευνας.Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:- ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,- τέσσερα κινητά τηλέφωνα,- δύο σκληροί δίσκοι,- δύο USB sticks,- μία ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις.Ένα από τα USB περιείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής messaging, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω χαρτογράφηση των επαφών και της δράσης της ομάδας.