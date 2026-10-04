Ο Νέος IRA βάζει φωτιά στην Ιρλανδία με εμφύλιο κατά των παράνομων μεταναστών

Οι αντάρτες της νέας οργάνωσης ετοιμάζουν πογκρόμ κατά των χιλιάδων μεταναστών στην χώρα Φωτιά μεγάλη θα ανάψει στην Ιρλανδία από το νέο ...

Οι αντάρτες της νέας οργάνωσης ετοιμάζουν πογκρόμ κατά των χιλιάδων μεταναστών στην χώραΦωτιά μεγάλη θα ανάψει στην Ιρλανδία από το νέο IRA, ο οποίος έχει στοχοποιήσει του χιλιάδες μουσουλμάνους μετανάστες, οι οποίοι σύμφωνα με αναφορές στελεχών του, "αλλοιώνουν" τον εθνικό χαρακτήρα των Ιρλανδών.Σύμφωνα με αναφορές των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας και σχετικών δημοσιευμάτων από τον Αύγουστο του 2026, η οργάνωση "New IRA" (Νέος IRA) φέρεται να σχεδιάζει εκστρατεία βίας και εκφοβισμού κατά χιλιάδων μουσουλμάνων μεταναστών, έχοντας εκδώσει τελεσίγραφα 24 ωρών και προειδοποιήσεις για «εμφύλιο πόλεμο» αν δεν απομακρυνθούν οι παράτυποι μετανάστες από την Ιρλανδία.Ωστόσο, οι αρχές και πολλοί ειδικοί σε θέματα ασφάλειας υπογραμμίζουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Υπάρχουν ωστόσο ειδικοί αναλυτές, όπως ο Christian Kaunert από το International Centre for Policing and Security, που επισημαίνουν ότι η απειλή για πραγματικό «εμφύλιο πόλεμο» είναι εξαιρετικά διογκωμένη και μη ρεαλιστική, καθώς η επιχειρησιακή ικανότητα της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης είναι σήμερα σφοδρά περιορισμένη (υπολογίζεται ότι έχει λιγότερα από 250 μέλη).Ο άμεσος και πραγματικός κίνδυνος δεν αφορά μια γενικευμένη σύρραξη, αλλά την εκδήλωση τοπικών ταραχών, εμπρησμών και βίαιων επιθέσεων με σκοπό τον εκφοβισμό ευάλωτων μεταναστευτικών κοινοτήτων.Η εξτρεμιστική οργάνωση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές εντάσεις στην Ιρλανδία γύρω από το στεγαστικό πρόβλημα, τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και το μεταναστευτικό, υιοθετώντας ρητορική της ακροδεξιάς για να κερδίσει έδαφος και κοινωνική απήχηση, παρά τις ιστορικές αριστερές-αντιιμπεριαλιστικές της ρίζες.Πηγές ασφαλείας που επικαλούνται βρετανικά μέσα (όπως η Daily Mail) αναφέρουν ότι η νέα αυτή στροφή αποτελεί μέρος μιας εσωτερικής μάχης για την εξουσία ανάμεσα σε διάφορες φράξιες των αποσχισθέντων δημοκρατικών παρατάξεων.Οι αρχές της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, συνεργαζόμενες για την αποτροπή τυχόν κλιμάκωσης της βίας στα σύνορα.Ιστορικά, το κίνημα του IRA και οι διάφορες διασπάσεις του βασίζονταν σε μια αριστερή, σοσιαλιστική και αντιιμπεριαλιστική ιδεολογία. Η παραδοσιακή τους ρητορική εστιάζει στην απελευθέρωση της εργατικής τάξης, στην ενοποίηση της Ιρλανδίας και στην αλληλεγγύη προς άλλα απελευθερωτικά κινήματα παγκοσμίως, απορρίπτοντας θεωρητικά τον ρατσισμό και τον ξενοφοβικό εθνικισμό.Η οργάνωση αντιλαμβάνεται ότι η παραδοσιακή της ρητορική για την ένοπλη ενοποίηση δεν βρίσκει πλέον απήχηση στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αντίθετα, η οργή για το στεγαστικό πρόβλημα (έλλειψη κατοικιών, υψηλά ενοίκια) και την πίεση στις υποδομές υγείας είναι διάχυτη στην κοινωνία.Στοχεύοντας σε απογοητευμένους νέους ή περιθωριοποιημένες ομάδες που επηρεάζονται από την τρέχουσα κρίση, η οργάνωση προσπαθεί να εμφανιστεί ως «προστάτης» των τοπικών κοινοτήτων απέναντι σε μια υποτιθέμενη απειλή, με σκοπό τη στρατολόγηση νέων μελών.Αυτή η αλλαγή πλεύσης αντανακλά και εσωτερικές διαμάχες. Ενώ η παλαιότερη ηγεσία εμμένει στις αριστερές καταβολές, νεότερα ή πιο ριζοσπαστικοποιημένα στοιχεία εντός της οργάνωσης φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με το παγκόσμιο κύμα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς ρητορικής που διακινείται έντονα στο διαδίκτυο.Η σύγκλιση αυτή δείχνει ότι, προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή της και να προκαλέσει αποσταθεροποίηση, η οργάνωση είναι πρόθυμη να θυσιάσει το ιστορικό ιδεολογικό της υπόβαθρο, εκμεταλλευόμενη τα πιο εύφλεκτα κοινωνικά ζητήματα της περιόδου.