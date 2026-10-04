Άγιος Παΐσιος: «..θα γίνουν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη..! Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία.., αλλά θα είναι Θεία Επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας..» (βίντεο)

Απόσπασμα από το επεισόδιο «Οι Προφητείες» από την εκπομπή «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ» Αθανάσιος Ρακοβαλής: Μου λέει (ο Άγιος Παΐσιος), κοίταξε να δ...

Απόσπασμα από το επεισόδιο «Οι Προφητείες» από την εκπομπή «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ»





























Αθανάσιος Ρακοβαλής: Μου λέει (ο Άγιος Παΐσιος), κοίταξε να δεις: «Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για τον Χριστό. Τους μιλάς για τον Χριστό και σου λένε ΄΄ άσε με, έχω δουλειά, δεν ευκαιρώ… ΄΄. Όμως θα γίνουν γεγονότα που θα συνταραχθούν τα έθνη. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, αλλά θα είναι Θεία Επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μετά από αυτό θα αλλάξει η κατάσταση. Θα γεμίσουν οι δρόμοι εκκλησάκια, θα σε ψάχνουν, θα σε τραβάν από το μανίκι, θα σου λένε ΄΄ έλα εδώ, πες μας για τον Χριστό, τι ξέρεις για τον Χριστό.. ΄΄.Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουνε, θα παραδεχτούν ότι η θρησκεία είναι καλό πράγμα και στηρίζει την κοινωνία.» -Αυτά είναι τα λόγια του. Και μου κάνει εντύπωση, συγκρίνει αυτά τα γεγονότα, το μέγεθος των γεγονότων με την Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, περιμένει κάτι πολύ μεγάλο να συμβεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας και μετά από αυτό περιμένει μια διάδοση της Ορθοδοξίας. Αυτό ή ένας χαζός μπορεί να το πει, ή ένας Άγιος. Τώρα ο Άγιος Παΐσιος χαζός δεν ήταν..