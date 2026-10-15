Σοβαρές ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να χτυπήσουν το Ιράν με την «Μητέρα Όλων των Βομβών» GBU-43





Το μεγάλο δίλημμα του Λευκού Οίκου



Το βασικό ερώτημα για την αμερικανική κυβέρνηση είναι εάν ένα νέο, ισχυρότερο πλήγμα θα λειτουργούσε αποτρεπτικά ή εάν θα προκαλούσε μια ακόμη πιο σφοδρή ιρανική αντίδραση.



Η στρατηγική ενός αποφασιστικού χτυπήματος με στόχο την ταχεία απεμπλοκή εμπεριέχει τον κίνδυνο η άλλη πλευρά να ερμηνεύσει την επίθεση ως λόγο περαιτέρω κλιμάκωσης.



Και αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της προειδοποίησης ΜακΓκρέγκορ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιλέξουν πότε θα εξαπολύσουν μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά δεν μπορούν να επιβάλουν μονομερώς πότε θα σταματήσουν οι συνέπειές της.

EPA/Department of Defense (File Photo) EPA/Department of Defense (File Photo)

Νέες πληροφορίες του CNN για τους πιθανούς στόχους



Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN στις 14 Οκτωβρίου, τα νέα αμερικανικά επιχειρησιακά σχέδια περιλαμβάνουν πιθανές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.



Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι έχουν καταρτιστεί πρόσθετα σχέδια πληγμάτων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων μετά από μια νέα επιχείρηση.



Ωστόσο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν κατά πόσο η GBU-43 θα ήταν αποτελεσματική εναντίον βαθιά υπόγειων εγκαταστάσεων, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί ως βόμβα διάτρησης ισχυρά οχυρωμένων στόχων.



Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει τα συγκεκριμένα σχέδια, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές. Το Reuters επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του CNN.



Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το βασικό στρατηγικό δίλημμα της Ουάσιγκτον: Ένα πλήγμα που σχεδιάζεται ως η τελευταία πράξη του πολέμου θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας, ακόμη πιο επικίνδυνης φάσης της σύγκρουσης. Το βασικό ερώτημα για την αμερικανική κυβέρνηση είναι εάν ένα νέο, ισχυρότερο πλήγμα θα λειτουργούσε αποτρεπτικά ή εάν θα προκαλούσε μια ακόμη πιο σφοδρή ιρανική αντίδραση.Η στρατηγική ενός αποφασιστικού χτυπήματος με στόχο την ταχεία απεμπλοκή εμπεριέχει τον κίνδυνο η άλλη πλευρά να ερμηνεύσει την επίθεση ως λόγο περαιτέρω κλιμάκωσης.Και αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της προειδοποίησης ΜακΓκρέγκορ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιλέξουν πότε θα εξαπολύσουν μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά δεν μπορούν να επιβάλουν μονομερώς πότε θα σταματήσουν οι συνέπειές της.

Σύμφωνα με αναφορές που αποδίδονται στο CNN, το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης της GBU-43, γνωστής και ως «Μητέρας Όλων των Βομβών» (MOAB), εναντίον ιρανικών στόχων.Πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τεράστια καταστροφική ισχύ.Το σενάριο που περιγράφεται προβλέπει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως αποφασιστική νίκη, αποφεύγοντας παράλληλα την παράταση της σύγκρουσης.Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για νέα επίθεση ή για τη χρήση του συγκεκριμένου όπλου.Ο απόστρατος συνταγματάρχης Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να βρει μια διέξοδο από τη στρατιωτική αντιπαράθεση, χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί απέναντι στην Τεχεράνη.Κατά την ανάλυσή του, το βασικό πρόβλημα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καθορίσουν μονομερώς το τέλος της σύγκρουσης.Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον θεωρήσει ότι ένα συντριπτικό πλήγμα ολοκληρώνει τη στρατιωτική επιχείρηση, η ιρανική ηγεσία ενδέχεται να επιλέξει να συνεχίσει τις εχθροπραξίες.Ο ΜακΓκρέγκορ προειδοποιεί ότι η επόμενη ιρανική απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βάσεων και κρίσιμων υποδομών σε χώρες του Περσικού Κόλπου.Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να μετατρέψει μια επιχείρηση περιορισμένης διάρκειας σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο Αμερικανός απόστρατος και στη διαφορετική στρατηγική προσέγγιση που, κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ Ουάσιγκτον και Ισραήλ.Ο ΜακΓκρέγκορ υποστηρίζει ότι οι ισραηλινοί στρατηγικοί στόχοι απέναντι στο Ιράν μπορεί να είναι ευρύτεροι από την επιδίωξη του Αμερικανού προέδρου για μια γρήγορη στρατιωτική επιτυχία και απεμπλοκή.Η πιθανή αυτή απόκλιση δημιουργεί, σύμφωνα με την ανάλυσή του, τον κίνδυνο οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν μια επίθεση με στόχο τον τερματισμό της συμμετοχής τους, αλλά στη συνέχεια να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες στρατιωτικές πιέσεις και υποχρεώσεις.Φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης στον Περσικό ΚόλποΣτα σενάρια που εξετάζει ο ΜακΓκρέγκορ περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο ιρανικών χερσαίων επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες του Κόλπου.Παράλληλα, επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες και να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στις δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων της.Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και υποθετικά στρατιωτικά σενάρια, όχι για επιβεβαιωμένες επιχειρησιακές εξελίξεις.