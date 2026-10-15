Αλβανία: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων και καταστροφών, στους δρόμους της πρωτεύουσας

Κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Αλβανία ενώ είναι σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα οι βίαιες συγκρούσεις και οι κ...





REUTERS / Florion Goga



Τα επεισόδια σήμερα ξεκίνησαν από το πρωί με τις εικόνες της καταστροφής στην αλβανική πρωτεύουσα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.



Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία, επιχειρήσεις βρέθηκαν στον στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.



The people of Albania used a makeshift battering ram to bust open the doors of parliament. The Flamingo revolution is calling for the resignation of Prime Minister Edi Rama due to widespread corruption, high education costs, and a luxury resort project linked to Jared Kushner. https://t.co/sRcDi8FYEH— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist)



Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπλεντί Γκονχία, ανακοίνωσε ότι στα Τίρανα έχουν υποστεί ζημιές οι εξωτερικοί χώροι του Εθνικού Μουσείου οι χώροι του Κουκλοθεάτρου, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.



Καθώς από την Πέμπτη (15/10/26), οι διαμαρτυρίες πέρασαν και στις μεγάλες πόλεις, στο Δυρράχιο καταστράφηκαν έργα και εγκαταστάσεις από την Μπιενάλε Τέχνης, ενώ ζημιές έπαθε ο εξωτερικός χώρος του Τζαμιού Ετχεμ Μπέη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως πολιτιστικό μνημείο.



Following France and Belgium, Muslims in Albania have also taken to the streets to protest against the authorities. According to reports, the demonstrations are accompanied by arson, street violence and clashes with security forces. https://t.co/2KbSFHueqS— DDF NEWS (@ddfmarketing1)



Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μία φορά προς το γραφείο του πρωθυπουργού όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.



Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αυτή την ώρα συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους όπου ο δημοτικός φωτισμός έχει καταστραφεί και παντού υπάρχουν φωτιές είτε σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε περίπτερα.



Ο πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι, ζήτησε αυτοσυγκράτηση. REUTERS / Florion GogaΤα επεισόδια σήμερα ξεκίνησαν από το πρωί με τις εικόνες της καταστροφής στην αλβανική πρωτεύουσα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία, επιχειρήσεις βρέθηκαν στον στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.The people of Albania used a makeshift battering ram to bust open the doors of parliament. The Flamingo revolution is calling for the resignation of Prime Minister Edi Rama due to widespread corruption, high education costs, and a luxury resort project linked to Jared Kushner. https://t.co/sRcDi8FYEH— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 15, 2026 Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπλεντί Γκονχία, ανακοίνωσε ότι στα Τίρανα έχουν υποστεί ζημιές οι εξωτερικοί χώροι του Εθνικού Μουσείου οι χώροι του Κουκλοθεάτρου, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.Καθώς από την Πέμπτη (15/10/26), οι διαμαρτυρίες πέρασαν και στις μεγάλες πόλεις, στο Δυρράχιο καταστράφηκαν έργα και εγκαταστάσεις από την Μπιενάλε Τέχνης, ενώ ζημιές έπαθε ο εξωτερικός χώρος του Τζαμιού Ετχεμ Μπέη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως πολιτιστικό μνημείο.Following France and Belgium, Muslims in Albania have also taken to the streets to protest against the authorities. According to reports, the demonstrations are accompanied by arson, street violence and clashes with security forces. https://t.co/2KbSFHueqS— DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 15, 2026 Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μία φορά προς το γραφείο του πρωθυπουργού όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αυτή την ώρα συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους όπου ο δημοτικός φωτισμός έχει καταστραφεί και παντού υπάρχουν φωτιές είτε σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε περίπτερα.Ο πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι, ζήτησε αυτοσυγκράτηση.

Κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Αλβανία ενώ είναι σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα οι βίαιες συγκρούσεις και οι καταστροφές στους δρόμους της πρωτεύουσας…Την ώρα που ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παραιτείται, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού κόμματος Σαλί Μπερίσα τον απειλεί, διαμηνύοντας του, πως εάν δεν παραιτηθεί έχει να επιλέξει ανάμεσα στην τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζ Αλία.Ο πρόεδρος της χώρας Μπαϊράμ Μπεγκάι, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, εξέφρασε την λύπη του για τις πράξεις βίας και έκανε έκκληση για ηρεμία.Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Αλβανίας, είπε: «Καλώ όλους να επιλέξουν την συναίνεση, να αποφύγουν την βία και να μην επιτρέψουν τις εντάσεις να υπονομεύσουν την συνταγματική τάξη και την σταθερότητα της χώρας».