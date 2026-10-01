Εμμονικός με το Ισλάμ... «Προσευχόταν πολύ και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες»! Στο μικροσκόπιο ο πιλότος της Flydubai

Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκοος Ομάν Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλε...
Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκοος Ομάν
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στον αέρα όταν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη για να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και πιθανόν να το ρίξει.
Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκοος Ομάν και, σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από ισραηλινό Μέσο, παρουσίαζε «πολύ παράξενη συμπεριφορά», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τις θρησκευτικές του πρακτικές.
Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διερευνά πώς ο συγκεκριμένος άνδρας είχε εγκριθεί για να πετάξει σε δρομολόγιο προς το Ισραήλ, δεδομένου ότι το Ομάν δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, μεταδίδει η Daily Mail, επικαλούμενη ισραηλινά ΜΜΕ.
#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026
«Προσευχόταν πολύ και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες»
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ισραηλινού Channel 16, Γιόσεφ Γισραέλ, υποστήριξε ότι μίλησε με συνάδελφο του δράστη, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος περιέγραψε τον πιλότο ως άνθρωπο με συμπεριφορά που ξεχώριζε από το περιβάλλον του στη Flydubai.
«Ήταν κάποιος που χαρακτηριζόταν από πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις θρησκευτικές πρακτικές, οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες στο περιβάλλον του στη Flydubai. Για παράδειγμα, προσευχόταν πολύ και δεν έδινε το χέρι του σε γυναίκες», φέρεται να δήλωσε για τον πιλότο, περιγράφοντάς τον ως θρησκευτικό εξτρεμιστή.
Η πηγή φέρεται επίσης να είπε «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το θέσω. Προσλάβαμε έναν τρομοκράτη και παραλίγο να προκαλέσουμε τον θάνατο 180 ανθρώπων», προσθέτοντας: «Συνήθως μόνο Εμιρατιανοί πετούν προς το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς βρέθηκε σε αυτή την πτήση».
Netanyahu says the Israeli plumber who saved the Flydubai plane “prevented another 9/11.” pic.twitter.com/K7pndrAHGU— Clash Report (@clashreport) October 1, 2026
Η επίθεση στο πιλοτήριο και η δραματική βουτιά
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το Boeing 737 Max 8 πετούσε σε μεγάλο ύψος. Ο πιλότος Σμιτ Ματσχάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προσπάθησε στη συνέχεια να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
Το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης βρέθηκε στο πάτωμα του πιλοτηρίου, καλυμμένος με αίματα, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον δράστη.
Ανάμεσα στους επιβάτες φέρεται να υπήρχε και Βρετανός πιλότος -όπως υποστηρίζει η Daily Mail -εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βοήθησε στην προσπάθεια να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.
Η πτήση FZ1073 εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, φέρεται να χρησιμοποίησε για λίγο τον κωδικό 7500, ο οποίος υποδηλώνει παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία.
Israeli passengers tell of the horror onboard the Flydubai flight that was diverted after the pilot stabbed his co-pilot in the cockpit.
The plane dropped 17,000 feet during the fight from Dubai to Tel Aviv, but landed safely after being diverted to land in Saudi Arabia. pic.twitter.com/rXN4ZHbig0— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 1, 2026
Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία
Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.
Άτομο που υποστήριξε ότι άκουσε την επικοινωνία του πληρώματος με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας περιέγραψε τον πιλότο να καλεί σε βοήθεια με τρεμάμενη φωνή.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο πιλότος είπε «Mayday» και ενημέρωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αεροπειρατεία και ότι θα χρειάζονταν ασθενοφόρα.
Η Σαουδική Αραβία φέρεται αρχικά να μην έδωσε άδεια προσγείωσης και να παρέπεμψε το αεροσκάφος προς την Ιορδανία. Στη συνέχεια, το πλήρωμα φέρεται να ενημερώθηκε ότι έπρεπε να περιμένει άδεια από τον ιορδανικό στρατό. Τελικά το αεροσκάφος επέστρεψε προς τη Σαουδική Αραβία και ο πιλότος δήλωσε ότι έπρεπε να προσγειωθεί στο Ταμπούκ.
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