Πρόκληση από τουρκικά ΜΜΕ για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Περνά από την τουρκική υφαλοκρηπίδα – Η Γαλλία να μας ενημερώσει γραπτώς»

Νέα, προκλητική διάσταση στη συζήτηση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δίνει η τουρκική πλευρά, με το CNN Türk να επανα...



Ο ρόλος της Γαλλίας και το μήνυμα της Άγκυρας



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το CNN Türk στη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο.



Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, μετά τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών στη γαλλική εταιρεία και την πρόβλεψη ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με πλοία υπό γαλλική σημαία, η Γαλλία αποκτά κεντρικό ρόλο στις επόμενες κινήσεις.



«Το μπαλάκι βρίσκεται τώρα στη Γαλλία», αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN Türk, υποστηρίζοντας ότι το Παρίσι είναι πλέον εκείνο που καλείται να επικοινωνήσει με την Άγκυρα πριν από την έναρξη των εργασιών.



Το τουρκικό δίκτυο τοποθετεί την έναρξη των εργασιών χρονικά στον Νοέμβριο και αναφέρει ότι, σύμφωνα με την τουρκική άποψη, θα πρέπει να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση προς την Άγκυρα.



Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς σχεδιάζεται να συνδέσει την Κύπρο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω Ελλάδας.

Νέα, προκλητική διάσταση στη συζήτηση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δίνει η τουρκική πλευρά, με το CNN Türk να επαναφέρει τις ενστάσεις της Άγκυρας για τη θαλάσσια περιοχή από την οποία θα περάσει το καλώδιο.Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, η Τουρκία δεν εμφανίζεται αντίθετη στην υλοποίηση του έργου, ωστόσο υποστηρίζει ότι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες απαιτείται άδεια από την Άγκυρα, καθώς θεωρεί ότι τμήμα της διαδρομής βρίσκεται σε περιοχή που η ίδια χαρακτηρίζει τμήμα της υφαλοκρηπίδας της.Η θέση αυτή παρουσιάζεται από το CNN Türk ως το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ Άγκυρας και των εμπλεκόμενων πλευρών, με το τουρκικό μέσο να αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει ήδη καταθέσει σχετικούς χάρτες στα Ηνωμένα Έθνη.Όπως μεταδίδει το CNN Türk, το ζήτημα δεν αφορά την ίδια την ιδέα της ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά τη θαλάσσια ζώνη στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.«Το συγκεκριμένο έργο διέρχεται στην πραγματικότητα και από την τουρκική υφαλοκρηπίδα», υποστηρίζει το τουρκικό δίκτυο, παρουσιάζοντας τη θέση της Άγκυρας.Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θεωρεί πως η διεθνής πρακτική απαιτεί προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση σε περιπτώσεις όπου ένα έργο υποθαλάσσιας υποδομής διέρχεται από περιοχές που αποτελούν αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών.Μέχρι στιγμής, οι αναφορές αυτές αποτελούν τη θέση της τουρκικής πλευράς, καθώς η Άγκυρα και η Αθήνα έχουν διαχρονικά διαφορετικές προσεγγίσεις για ζητήματα θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.