Οι πολίτες αντέδρασαν... Η διάταξη που προέβλεπε την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω εταιρειών courier οδεύει προς απόσυρση

Η διάταξη που προέβλεπε την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω εταιρειών courier οδεύει προς απόσυρση, μετά το κύμ...

Η διάταξη που προέβλεπε την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω εταιρειών courier οδεύει προς απόσυρση, μετά το κύμα αντιδράσεων που ξέσπασε από την πρώτη στιγμή της δημόσιας διαβούλευσης.Η πρόθεση ήταν σαφής: όποιος έκανε ηλεκτρονική παραγγελία και επέλεγε να πληρώσει κατά την παράδοση, θα έπρεπε υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Τα μετρητά θα έμεναν εκτός παιχνιδιού, ακόμη κι αν ο καταναλωτής ήθελε απλώς να παραλάβει το δέμα του και να πληρώσει με τον παραδοσιακό τρόπο.Μόνο που αυτή τη φορά οι πολίτες δεν έμειναν σιωπηλοί. Οι αντιδράσεις από καταναλωτές και επαγγελματίες ήταν έντονες, με αποτέλεσμα η επίμαχη πρόβλεψη να επανεξεταστεί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να μην περιληφθεί στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη ρύθμιση δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν φαίνεται ότι οδήγησαν στην επανεξέτασή της.Η διάταξη προέβλεπε ότι κάθε αγορά προϊόντος που παραδίδεται μέσω εταιρείας κούριερ και εξοφλείται με αντικαταβολή θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής.Με άλλα λόγια, η κοινωνική αντίδραση φαίνεται πως χάλασε τα σχέδια πριν καν αυτά γίνουν νόμος!Το παράδοξο της ρύθμισης ήταν εμφανές. Ένας καταναλωτής θα μπορούσε να πάει σε ένα φυσικό κατάστημα και να πληρώσει με μετρητά μια αγορά αξίας 300 ευρώ. Αν όμως έκανε την ίδια αγορά από το διαδίκτυο και επέλεγε αντικαταβολή με courier, θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει ηλεκτρονικά. Το ίδιο προϊόν, τα ίδια χρήματα, αλλά διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το πού έγινε η αγορά!Επιπλέον, η ρύθμιση δημιουργούσε πρακτικά προβλήματα για ανθρώπους που δεν διαθέτουν τραπεζική κάρτα, δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές ή απλώς δεν επιθυμούν να προπληρώνουν τις αγορές τους. Για πολλούς καταναλωτές, άλλωστε, η αντικαταβολή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένας τρόπος να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, πληρώνοντας όταν το προϊόν φτάσει στα χέρια τους.