ΜΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ;;; Το απλό ιαπωνικό κόλπο που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα

Σας συμβαίνει και εσάς να πηγαίνετε στην τράπεζα και να αναφωνείτε «μα που πήγαν τα λεφτά μου;». Έχει συμβεί σε όλους μας, ειδικά εάν ο...









Σας συμβαίνει και εσάς να πηγαίνετε στην τράπεζα και να αναφωνείτε «μα που πήγαν τα λεφτά μου;». Έχει συμβεί σε όλους μας, ειδικά εάν ο μισθός δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλός.Υπάρχει όμως ένας τρόπος που μας έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία και έχει πάνω από 100 χρόνια ζωής που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα ετησίως. Ονομάζεται Kakeibo και εκτιμάται ότι μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε στην τσέπη σας μέχρι και το 35% του μισθού σας. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μισθό 1.000 θα εξοικονομήσετε 350 ευρώ το μήνα, ή 4.200 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι και λίγα.Ο τρόπος απλός αν και πολλοί βαριούνται να το κάνουν. Όμως είναι αποτελεσματικός.Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι στο τέλος του μήνα να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να καταγράψετε όσα έχετε ξοδέψει μέσα στον μήνα. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε που έχουν πάει τα χρήματά σας και -κυρίως- τα άσκοπα έξοδο.Σας μαθαίνει επίσης να οργανώνεται καλύτερα τα 4 βασικά πεδία που πάνε τα χρήματά σας:Έξοδα επιβίωσης: είναι αυτά που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, όπως ενοίκιο, λογαριασμοί και φαγητό. Με την μέθοδο αυτή μπορείτε να δείτε πόσα ξοδεύετε κάθε μήνα για την «επιβίωσή» σας και να δείτε εάν χρειάζεται να μειώσετε κάποιο (όπως το ενοίκιο).Προαιρετικά έξοδα: Ρούχα, παπούτσια, φαγητό και ποτό έξω, ένα νέο κινητό. Θα εντυπωσιαστείτε όταν συνειδητοποιήσετε πόσα από αυτά στην πραγματικότητα δεν χρειαζόντουσαν.Πολιτισμός: Σινεμά, θέατρο κτλ.Έξτρα: Έκτακτα έξοδα, όπως δώρα γενεθλίων, επισκευές, ιατρικά κτλ.