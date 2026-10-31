Ο επικεφαλής της CENTCOM ενημέρωσε τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις στρα...

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη 29/10, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, καθώς και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών.Η συνάντηση ακολούθησε μια ξεχωριστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/10 μεταξύ των στρατιωτικών αξιωματούχων και του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη Journal.Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα καθώς η διακυβέρνηση Τραμπ σταθμίζει την πιθανότητα έναρξης μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, σε συνέχεια των βομβαρδισμών που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ νωρίτερα φέτος.Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τις στρατιωτικές της προετοιμασίες στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχύοντας την αεράμυνα, τα πυρομαχικά και άλλες προμήθειες σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει ορισμένα στρατεύματα μακριά από βάσεις που θεωρούνται ευάλωτες σε πιθανά ιρανικά αντίποινα, ανέφερε η Journal.Οι αναφερόμενες διαβουλεύσεις υποδηλώνουν ότι η διακυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί τις στρατιωτικές της επιλογές εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης με την Τεχεράνη.Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν ανέφερε ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή νέας επιχειρήσης.