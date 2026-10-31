Γαλλία: «Οχυρώνονται αντί να ετοιμάζονται για τις γιορτές»... 70.000 αστυνομικοί στο δρόμο

Mεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται και πάλι σήμερα στη Γαλλία και οι αρχές επιβάλλουν απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και περιορισμούς στις συγ...









Το Παρίσι απαγόρευσε τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, επιτρέποντάς τις μόνο έξω απ’ αυτή. Τοπικές νυκτερινές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας θα επιβληθούν εκ νέου σε κεντρικές τοποθεσίες.



«Αντί να προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές του τέλους του έτους, όχι, όχι, όχι, ταμπουρωνόμαστε! Αυτό είναι το αποτέλεσμα 10 χρόνων Μακρονισμού και αυτής της χαλαρής δεξιάς, αυτού του χαλαρού κέντρου, αυτού του ακραίου κέντρου με τη συνεργασία της χαλαρής αριστεράς!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή μια Γαλλίδια, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας δριμεία κριτική στο πολιτικό κατεστημένο της χώρας.





Paris les jours se suivent et se ressemblent !



Au lieu de préparer les fêtes de fin d’année non non non on se barricade !!!!



VOILÀ LE RÉSULTAT DE 10 ans de Macronisme et cette droite molle ce centre mou cet extrême centre avec la collaboration de la gauche molle ! https://t.co/nVyNqF8la4



— FRANÇAIS TOUT SIMPLEMENT 👁 (@NorbertNoguera)







Το «εκρηκτικό» κοκτέιλ του Halloween



Οι αρχές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για βίαια επεισόδια, ειδικά τις βραδινές ώρες, λόγω της σύμπτωσης των διαδηλώσεων με τη γιορτή του Halloween. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαθητές και φοιτητές αναρτούν βίντεο καλώντας σε βίαιες αναμετρήσεις, με χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «θα είναι σαν το American Nightmare» και «θα έχει δολοφόνους κλόουν εναντίον των MAT».





EN DIRECT – #Manifestation du 31 octobre : le parcours Bastille-Nation à Paris finalement interdit par le Conseil d’État



https://t.co/6q5SRWtJgA



— Mariane (@mariane_marty)





Το Διοικητικό Δικαστήριο στο Παρίσι αποφάνθηκε ότι μια πορεία ανάμεσα στην Πλατεία της Βαστίλης και την Πλας ντε λα Νασιόν (Πλατεία του Έθνους) στο κέντρο της πόλης μπορεί να πραγματοποιηθεί, έγινε γνωστό από γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.



Ο Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει εκτεταμένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους, επικαλούμενος κινδύνους για τη δημόσια τάξη και τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε καταστήματα. Οι αρχές αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσουν και πάλι στις διαδηλώσεις. Το περασμένο σαββατοκύριακο, όπως και αυτό 70.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές και πλιατσικολόγους.



NEW: France deploys 70,000 security personnel as it braces for a third weekend of protests coinciding with Halloween, with authorities warning rioters could use festive masks to conceal their identities.



— HIT.com (@HIT)





Νέοι άνθρωποι στη Γαλλία διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για καλύτερη στελέχωση και εξοπλισμό των σχολείων και από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν ενωθεί μαζί τους και άλλες ομάδες που διαμαρτύρονται κυρίως για το υψηλό κόστος ζωής.



Έπειτα από μεγάλες ταραχές στο περιθώριο συγκεντρώσεων στις 17 Οκτωβρίου, το περασμένο Σάββατο η αστυνομία κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσει νέες βιαιότητες. Oι Αρχές έχουν αναπτύξει 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς προετοιμάζονται για το τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο διαδηλώσεων που συμπίπτει με το Χάλοουιν (Halloween), ενώ η αστυνομία προειδοποιεί ότι οι ταραξίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν εορταστικές μάσκες για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.Το Παρίσι απαγόρευσε τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, επιτρέποντάς τις μόνο έξω απ’ αυτή. Τοπικές νυκτερινές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας θα επιβληθούν εκ νέου σε κεντρικές τοποθεσίες.«Αντί να προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές του τέλους του έτους, όχι, όχι, όχι, ταμπουρωνόμαστε! Αυτό είναι το αποτέλεσμα 10 χρόνων Μακρονισμού και αυτής της χαλαρής δεξιάς, αυτού του χαλαρού κέντρου, αυτού του ακραίου κέντρου με τη συνεργασία της χαλαρής αριστεράς!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή μια Γαλλίδια, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας δριμεία κριτική στο πολιτικό κατεστημένο της χώρας.Paris les jours se suivent et se ressemblent !Au lieu de préparer les fêtes de fin d’année non non non on se barricade !!!!VOILÀ LE RÉSULTAT DE 10 ans de Macronisme et cette droite molle ce centre mou cet extrême centre avec la collaboration de la gauche molle ! https://t.co/nVyNqF8la4— FRANÇAIS TOUT SIMPLEMENT 👁 (@NorbertNoguera) October 31, 2026 Οι αρχές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για βίαια επεισόδια, ειδικά τις βραδινές ώρες, λόγω της σύμπτωσης των διαδηλώσεων με τη γιορτή του Halloween. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαθητές και φοιτητές αναρτούν βίντεο καλώντας σε βίαιες αναμετρήσεις, με χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «θα είναι σαν το American Nightmare» και «θα έχει δολοφόνους κλόουν εναντίον των MAT».EN DIRECT – #Manifestation du 31 octobre : le parcours Bastille-Nation à Paris finalement interdit par le Conseil d’Étathttps://t.co/6q5SRWtJgA— Mariane (@mariane_marty) October 31, 2026 Το Διοικητικό Δικαστήριο στο Παρίσι αποφάνθηκε ότι μια πορεία ανάμεσα στην Πλατεία της Βαστίλης και την Πλας ντε λα Νασιόν (Πλατεία του Έθνους) στο κέντρο της πόλης μπορεί να πραγματοποιηθεί, έγινε γνωστό από γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.Ο Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει εκτεταμένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους, επικαλούμενος κινδύνους για τη δημόσια τάξη και τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε καταστήματα. Οι αρχές αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσουν και πάλι στις διαδηλώσεις. Το περασμένο σαββατοκύριακο, όπως και αυτό 70.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές και πλιατσικολόγους.NEW: France deploys 70,000 security personnel as it braces for a third weekend of protests coinciding with Halloween, with authorities warning rioters could use festive masks to conceal their identities.— HIT.com (@HIT) October 31, 2026 Νέοι άνθρωποι στη Γαλλία διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για καλύτερη στελέχωση και εξοπλισμό των σχολείων και από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν ενωθεί μαζί τους και άλλες ομάδες που διαμαρτύρονται κυρίως για το υψηλό κόστος ζωής.Έπειτα από μεγάλες ταραχές στο περιθώριο συγκεντρώσεων στις 17 Οκτωβρίου, το περασμένο Σάββατο η αστυνομία κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσει νέες βιαιότητες.

Mεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται και πάλι σήμερα στη Γαλλία και οι αρχές επιβάλλουν απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και περιορισμούς στις συγκεντρώσεις μετά τις ταραχές και τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε πόλεις νωρίτερα αυτό το μήνα, με το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις να οχυρώνονται υπό το φόβο νέων επεισοδίων.