Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Τι σημαίνει αν δεις Άγιο στο όνειρό σου

Οκτωβρίου 20, 2026

Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου. Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασ...


Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου.






Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το φύλο τους ,αν είναι άνδρες ή γυναίκες, με το ύφος και τη διάθεση που δείχνουν απέναντι μας, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κλπ.

Η παρουσία γυναικών αγίων στα όνειρα αποτελεί εγγύηση αναμονής καλύτερων ημερών και χαρμόσυνων ειδήσεων.




Όταν όμως αυτές έχουν βλέμμα βλοσυρό ή στέκονται απλώς απέναντι μας και μας κοιτάζουν εξεταστικά ή ζητούν ν’ αγγίξουν το χέρι μας, τότε ίσως θα έχουμε οδυνηρά μαντάτα.

Η παρουσία των ανδρών αγίων σχετίζεται περισσότερο με τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες:Αν ο Άγιος σας πλησιάσει, ευοδώνονται. Αν σας απευθύνει τον λόγο, θα πρέπει να φυλαχτείτε από κινδύνους που ελλοχεύουν. Αν δείτε λείψανο Αγίου, φροντίστε την υγεία σας. Αν ο Άγιος σας καλεί, θα σας απειλήσει μια σοβαρή ασθένεια.

Αν δείτε ότι προσκυνάτε εικόνα Αγίου, τότε θα ξεπεράσετε ένα δύσκολο πρόβλημα ,υγείας ή επαγγελματικό.

Πηγή: ekklisiaonline




Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)