Τι σημαίνει αν δεις Άγιο στο όνειρό σου

Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου. Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασ...
Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου.
Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το φύλο τους ,αν είναι άνδρες ή γυναίκες, με το ύφος και τη διάθεση που δείχνουν απέναντι μας, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κλπ.
Η παρουσία γυναικών αγίων στα όνειρα αποτελεί εγγύηση αναμονής καλύτερων ημερών και χαρμόσυνων ειδήσεων.
Όταν όμως αυτές έχουν βλέμμα βλοσυρό ή στέκονται απλώς απέναντι μας και μας κοιτάζουν εξεταστικά ή ζητούν ν’ αγγίξουν το χέρι μας, τότε ίσως θα έχουμε οδυνηρά μαντάτα.
Η παρουσία των ανδρών αγίων σχετίζεται περισσότερο με τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες:Αν ο Άγιος σας πλησιάσει, ευοδώνονται. Αν σας απευθύνει τον λόγο, θα πρέπει να φυλαχτείτε από κινδύνους που ελλοχεύουν. Αν δείτε λείψανο Αγίου, φροντίστε την υγεία σας. Αν ο Άγιος σας καλεί, θα σας απειλήσει μια σοβαρή ασθένεια.
Αν δείτε ότι προσκυνάτε εικόνα Αγίου, τότε θα ξεπεράσετε ένα δύσκολο πρόβλημα ,υγείας ή επαγγελματικό.
Πηγή: ekklisiaonline
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