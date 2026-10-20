Τι σημαίνει αν δεις Άγιο στο όνειρό σου

Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου. Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασ...









Οι Άγιοι, όπως ακριβώς και οι Άγγελοι, είναι όργανα παρηγοριάς ή ολέθρου.Η παρουσία των Αγίων στα όνειρα αποκτά διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το φύλο τους ,αν είναι άνδρες ή γυναίκες, με το ύφος και τη διάθεση που δείχνουν απέναντι μας, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κλπ.Η παρουσία γυναικών αγίων στα όνειρα αποτελεί εγγύηση αναμονής καλύτερων ημερών και χαρμόσυνων ειδήσεων.Όταν όμως αυτές έχουν βλέμμα βλοσυρό ή στέκονται απλώς απέναντι μας και μας κοιτάζουν εξεταστικά ή ζητούν ν’ αγγίξουν το χέρι μας, τότε ίσως θα έχουμε οδυνηρά μαντάτα.Η παρουσία των ανδρών αγίων σχετίζεται περισσότερο με τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες:Αν ο Άγιος σας πλησιάσει, ευοδώνονται. Αν σας απευθύνει τον λόγο, θα πρέπει να φυλαχτείτε από κινδύνους που ελλοχεύουν. Αν δείτε λείψανο Αγίου, φροντίστε την υγεία σας. Αν ο Άγιος σας καλεί, θα σας απειλήσει μια σοβαρή ασθένεια.Αν δείτε ότι προσκυνάτε εικόνα Αγίου, τότε θα ξεπεράσετε ένα δύσκολο πρόβλημα ,υγείας ή επαγγελματικό.Πηγή: ekklisiaonline