Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να «περάσει» κάνναβη σε κρατούμενο κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Διαβατών

Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο, προχώρησαν οι σωφρονιστικο...

Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο, προχώρησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.Ο 36χρονος εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 11,75 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του 29χρονου έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.