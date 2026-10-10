Όταν ο ταχυδρόμος για να μοιράσει τα γράμματα χρησιμοποιούσε… βαρέλι

Παγκόσμια ημέρα Ταχυδρομείου σήμερα, η επίσημη ιστορία του οποίου ξεκινά στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 Τότε ο κυβερνήτης Ιωάννης Κ...
Παγκόσμια ημέρα Ταχυδρομείου σήμερα, η επίσημη ιστορία του οποίου ξεκινά στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου 1828
Τότε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει ψήφισμα «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας» δημιουργώντας έτσι το «Γενικόν Ταχυδρομείον».
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Το ψήφισμα δημιουργίας Ταχυδρομείου το 1828
Η εμφάνιση ταχυδρόμου σε πόλεις και χωριά της επαρχίας θεωρείται κορυφαίο γεγονός και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της κοινότητας.
Τα πρώιμα χρόνια λειτουργίας του, ο ταχυδρόμος φτάνει στον προορισμό του μετά από πολυήμερο και εξαντλητικό ταξίδι, στέκεται στη μέση της πλατείας, ανεβαίνει πάνω σε ένα βαρέλι, διαβάζει τα ονόματα των παραληπτών των επιστολών, αλλά όταν αυτοί δεν εμφανίζονται οι τελευταίες καίγονται παρουσία του κοινού…
Από το 1840 η τιμολόγηση των επιστολών γίνεται με γραμματόσημα, ενώ το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο, με την κεφαλή του Ερμή, κυκλοφορεί το 1861.
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