Καιρός: «Διπλό» κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και ισχυρές καταιγίδες – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Δύο διαδοχικές μεταβολές του καιρού αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με την πρώτη να φέρνει ισχυρές βροχές και κατα...



Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει σταδιακά τη χώρα, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Θράκη οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν αρχικά καλύτερες.



Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα στα ανατολικά. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να προσεγγίσει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.



Ισχυρές καταιγίδες από τη νύχτα του Σαββάτου



Η σημαντικότερη επιδείνωση αναμένεται από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να κινείται ανατολικότερα.



«Η πιο δύσκολη και κρίσιμη φάση κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από αργά τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής», ανέφερε η Όλγα Παπαβγούλη.



Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο, καθώς και σε ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας. Στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείονται καταιγίδες μεγάλης έντασης.



Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να σχηματιστεί οργανωμένη ζώνη καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο, η οποία στη συνέχεια θα κινηθεί προς την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη ραγδαιότητα βροχής, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Το μέτωπο κακοκαιρίας θα δώσει ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, τα οποία θα κινηθούν κατά μήκος και θα πάνε προς τη δυτική Ελλάδα, τη δυτική Ήπειρο, τη δυτική Στερεά μέχρι και τη νότια Πελοπόννησο. Αναμένεται να σχηματιστεί μια λαίλαπα, δηλαδή μια γραμμή ισχυρών καταιγίδων. Θα έχουμε ραγδαιότητα, έντονες βροχές, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Εκεί, ιδιαίτερα, στη δυτική Ελλάδα».

Δύο διαδοχικές μεταβολές του καιρού αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με την πρώτη να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τη δεύτερη, από την Τρίτη, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και χιονοπτώσεις στα ορεινά.Το πρώτο σύστημα συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας και συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο. Οι επιπτώσεις του έχουν ήδη γίνει αισθητές στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, όπου εκδηλώθηκαν βροχές και καταιγίδες. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά επικράτησαν σαφώς υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στη Φθιώτιδα να φτάνει ακόμη και τους 31 βαθμούς Κελσίου.Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η έντονη αντίθεση μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας θα παραμείνει και το Σάββατο.«Χθες, στην ουσία χωρίστηκε στα δύο: είχαμε φθινόπωρο στα δυτικά και στα ανατολικά αγγίξαμε τους 31 βαθμούς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ανάλογη εικόνα αναμένεται και σήμερα.