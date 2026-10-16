Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο μετά από καταγγελίες μαθητών για σεξουαλική παρενόχληση

Στη σύλληψη ενός γυμναστή Γυμνασίου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων προχώρησαν χθες Πέμπτη (15/10) στελέχη της Ασφ...



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε πως ο γυμναστής, κατά τη διάρκεια μίας άσκησης, έπιασε τον μηρό της κόρης της.



Επιπλέον, το κατώφλι των αστυνομικών πέρασαν και δύο συμμαθητές της 13χρονης οι οποίοι κατέθεσαν πως ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τους ακούμπησε κοντά στα γεννητικά όργανα.



Ο γυμναστής συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύλληψη ενός γυμναστή Γυμνασίου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων προχώρησαν χθες Πέμπτη (15/10) στελέχη της Ασφάλειας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.