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Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο μετά από καταγγελίες μαθητών για σεξουαλική παρενόχληση

Οκτωβρίου 16, 2026

  Στη σύλληψη ενός γυμναστή Γυμνασίου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων προχώρησαν χθες Πέμπτη (15/10) στελέχη της Ασφ...

 



Στη σύλληψη ενός γυμναστή Γυμνασίου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων προχώρησαν χθες Πέμπτη (15/10) στελέχη της Ασφάλειας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε πως ο γυμναστής, κατά τη διάρκεια μίας άσκησης, έπιασε τον μηρό της κόρης της.

Επιπλέον, το κατώφλι των αστυνομικών πέρασαν και δύο συμμαθητές της 13χρονης οι οποίοι κατέθεσαν πως ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τους ακούμπησε κοντά στα γεννητικά όργανα.

Ο γυμναστής συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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