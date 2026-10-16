ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ... Μυστικά που πρέπει να γνωρίζουμε για να μην έχουμε ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ!

Όταν έχει πολύ κρύο είναι προτιμότερο να κλείνετε κουρτίνες και παντζούρια. Οι μεγαλύτερες απώλειες σε θερμότητα γίνονται από τα τζάμια και με αυτό τον τρόπο θα καταναλώνετε περίπου 20% λιγότερο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.Πιο αναλυτικά:1. Ασπίδες από αλουμίνιοΕπειδή τα καλοριφέρ εκπέμπουν θερμότητα πάνω και πίσω του, σημαντικό μέρος της θερμότητας χάνεται για να ζεστάνει τον... τοίχο. Μία εύκολη λύση είναι οι ασπίδες από αλουμίνιο, οι οποίες υπάρχουν στο εμπόριο και τοποθετούνται πίσω από το σώμα χωρίς να φαίνονται.2. ΕξαέρωσηΗ σωστή συντήρηση βοηθάει πάντα στην καλύτερη απόδοση των σωμάτων. Επίσης ποτέ δεν πρέπει να βάζετε πράγματα πάνω τους γιατί δεν κυκλοφορεί καλά ο αέρας. Σύμφωνα με έρευνες σε όσα σπίτια οι ένοικοι στέγνωναν τα ρούχα τους πάνω ή δίπλα σε διαφόρων τύπων θερμαντικά σώματα τα επίπεδα υγρασίας υπερέβαιναν το ανώτατο όριο για την ανάπτυξη μολυσματικών παραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση άσθματος.3. Σταθερός θερμοστάτηςΜην κλείνετε ποτέ το καλοριφέρ καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ακριβό να ανοίγετε και να κλείνετε το θερμοστάτη. Ελέγξτε την ακρίβεια του θερμοστάτη σας με θερμόμετρο δωματίου και προσαρμόστε τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία δωματίου είναι 17-18 οC και αν νιώθουμε κρύο μπορεί να ανέλθει στους 20 οC την ημέρα, και τη νύκτα πριν κοιμηθούμε να μειώνουμε τον θερμοστάτη στους 16-17 οC.4. Κλείστε τις χαραμάδεςΕλέγξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για να δείτε ότι δεν έχουν χαραμάδες που διευκολύνουν την εισβολή του κρύου. Μία κολλητική ταινία στα παράθυρα ή aerostop ή ακόμα και μικρά χαλάκια στις πόρτες θα σας εξοικονομήσει 20% κατανάλωση καυσίμου.5. ΥγρασίαΕίναι πολύ σημαντικό να περιορίσετε την υγρασία στο σπίτι σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν αφυγραντήρα με ανταλλακτικά σακουλάκια ή ενεργοποιείτε για 30 λεπτά την ημέρα την λειτουργία αφύγρανσης του κλιματιστικού σας. Η κατανάλωση δεν είναι μεγάλη.6. Ζεστά δάπεδαΤα χαλιά και οι μοκέτες είναι ιδανικά για μόνωση, ιδιαίτερα σε ψηλούς ορόφους και σε ισόγειες κατοικίες η θέρμανση "δραπετεύει" πιο εύκολα.7. ΠαντζούριαΚλείνετε τα παντζούρια όταν έχει πολύ κρύο και το βράδυ και να τα ανοίγετε την ημέρα, ενώ οι σκούρες και βαριές κουρτίνες τον χειμώνα κρατούν τον κρύο αέρα έξω.8. Αερισμός του σπιτιούΟ αερισμός του σπιτιού είναι απαραίτητος, αλλά καλύτερα να γίνεται σύντομα και όχι πολλές φορές, με όλα τα τα παράθυρα για λίγα λεπτά για να δημιουργήσουμε ρεύμα αέρα.