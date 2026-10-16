Τουρκορωσική συμμαχία... Άκουγιου: Εντός του 2026 η εκκίνηση της πυρηνικής αντίδρασης σύμφωνα με τη Rosatom

Η Rosatom, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας, προέβλεψε ότι η πρώτη αυτοσυντηρούμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα του...
Η Rosatom, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας, προέβλεψε ότι η πρώτη αυτοσυντηρούμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα του σταθμού στο Άκουγιου αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2026.
Την εν λόγω εκτίμηση δημοσιοποίησε σήμερα 16.10.2026 ο Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής του ομίλου.
Η Rosatom έχει αναλάβει την κατασκευή της πρώτης πυρηνικής μονάδας της Τουρκίας στη Μερσίνα, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός τοποθετούσε την έναρξη λειτουργίας του σταθμού το 2025, το χρονοδιάγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών έχει υποστεί καθυστερήσεις.
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