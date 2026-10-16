Τουρκορωσική συμμαχία... Άκουγιου: Εντός του 2026 η εκκίνηση της πυρηνικής αντίδρασης σύμφωνα με τη Rosatom

Η Rosatom, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας, προέβλεψε ότι η πρώτη αυτοσυντηρούμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα του...

Η Rosatom, η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας, προέβλεψε ότι η πρώτη αυτοσυντηρούμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα του σταθμού στο Άκουγιου αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2026.Την εν λόγω εκτίμηση δημοσιοποίησε σήμερα 16.10.2026 ο Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής του ομίλου.Η Rosatom έχει αναλάβει την κατασκευή της πρώτης πυρηνικής μονάδας της Τουρκίας στη Μερσίνα, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός τοποθετούσε την έναρξη λειτουργίας του σταθμού το 2025, το χρονοδιάγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών έχει υποστεί καθυστερήσεις.