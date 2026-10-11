Κίεβο: Θα σταματήσουν επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια αν η Μόσχα πάψει να πλήττει υποδομές ενέργειας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις σε ρωσικά δ...

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα σταματήσει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.Όπως υπογράμμισε, κάθε πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις, μετέδωσε το Reuters.Αναλυτικά, ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι θα συνεχίσει τις συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες την Κυριακή.Όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται καθημερινές συνομιλίες για την εξασφάλιση πρόσθετων πακέτων αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών για πολεμικά αεροσκάφη.Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι και δήλωσε ότι «καλό θα ήταν να σταματήσει, και μάλιστα αμέσως», τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανήλθε σε 23, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, μετά τη σφοδρή ρωσική επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο.