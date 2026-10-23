Πόλη φρούριο το Παρίσι: Στους δρόμους όλη η δύναμη της αστυνομίας και ο στρατός… Απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων στη Μασσαλία

Το Παρίσι μετατρέπεται σε πόλη – φρούριο ενόψει του νέου γύρου διαδηλώσεων για την παιδεία που αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία,...
Το Παρίσι μετατρέπεται σε πόλη – φρούριο ενόψει του νέου γύρου διαδηλώσεων για την παιδεία που αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, με καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα προστασίας.
Μεταλλικά κιγκλιδώματα σε βιτρίνες και εισόδους, προστατευτικές δοκοί και ενισχυμένα μέτρα φύλαξης επιστρατεύονται από τους καταστηματάρχες, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων και λεηλασιών, μετά τα περιστατικά βίας της 17ης Οκτωβρίου
Οι καταστροφές που σημειώθηκαν έχουν εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας, οδηγώντας πολίτες και επαγγελματίες σε πρωτόγνωρες κινήσεις αυτοπροστασίας.
Ενδεικτική είναι η αύξηση των πωλήσεων ειδών προσωπικής άμυνας, από σπρέι πιπεριού και δακρυγόνου μέχρι συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης και πιστόλια αυτοάμυνας.
Όπως μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση, ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στην αγορά τέτοιων προϊόντων, ακόμη και αν πρόκειται για την πρώτη φορά που αισθάνονται την ανάγκη να προμηθευτούν μέσα προστασίας.
«Είμαι κατά της βίας, αλλά φαίνεται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν κάπως χάσει τον έλεγχο της κατάστασης, οπότε ο καθένας πρέπει να εξοπλιστεί για να προστατευτεί», δηλώνει χαρακτηριστικά κάτοικος του Παρισιού, η οποία αποφάσισε να αγοράσει σπρέι δακρυγόνου μετά τον βανδαλισμό καταστήματος κοντά στο σπίτι της.
«Kατάγγειλε τον βανδαλιστή σου»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις έχουν υποστεί λεηλασίες και καταστροφές, ενώ αρκετοί καταστηματάρχες αναζητούν τους υπεύθυνους μέσω των κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό με στόχο την ταυτοποίησή τους.
Παράλληλα, η γαλλική αστυνομία θέτει σε λειτουργία πλατφόρμα συλλογής βίντεο, με σύνθημα «Kατάγγειλε τον βανδαλιστή σου», προκειμένου να συγκεντρώνει στοιχεία για τον εντοπισμό υπόπτων σε υποθέσεις κλοπών και καταστροφών δημόσιας περιουσίας, ενώ συστήνει στους επαγγελματίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρόσληψης ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης.
Μπροστά στον κίνδυνο νέων επεισοδίων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προαναγγέλλει αυστηρότερους περιορισμούς στις διαδηλώσεις που δεν διοργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις, τονίζοντας ότι οι αρχές θα απαγορεύουν κινητοποιήσεις όπου αυτό είναι δυνατό.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων θα αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Επιπλέον, η αστυνομία θα καθορίζει συγκεκριμένες διαδρομές για τις εγκεκριμένες διαδηλώσεις στο Παρίσι, με όσο το δυνατόν λιγότερα ρίσκα.
Από την πλευρά της, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ζητά την υιοθέτηση μέτρων αντίστοιχων με εκείνα της Ιταλίας, ώστε οι ζημιές από λεηλασίες να αποκαθίστανται από τους ίδιους τους δράστες ή, όταν πρόκειται για ανηλίκους, από τους γονείς τους.
Μέτρα και σε άλλες πόλεις
Όλες οι διαδηλώσεις, είτε έχουν ανακοινωθεί είτε όχι, θα απαγορεύονται το Σάββατο στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και στο Μπους ντι Ρον (νότια) «για προφανείς λόγους ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας», ανακοίνωσε σήμερα η περιφέρεια.
Επικαλούμενη «τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς» που έλαβαν χώρα τον περασμένο Σαββατοκύριακο, η περιφέρεια ανακοίνωσε επίσης σε ένα δελτίο Τύπου πως τα μέσα μεταφοράς θα αναστείλουν τα δρομολόγιά τους το Σάββατο στις 05.00 τοπική ώρα έως την Κυριακή στις 05.00 στην περιοχή της Μασσαλίας.
Επιπλέον, η απαγόρευση της κυκλοφορίας που βρίσκεται σε ισχύ για τους ανήλικους στο κέντρο της πόλης και σε ορισμένες εμπορικές συνοικίες θα επεκταθεί στους ενήλικες για τις νύχτες από Σάββατο έως Κυριακή και από Κυριακή έως Δευτέρα.
Αυστηρότερα μέτρα λαμβάνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη Λυών να απαγορεύει όλες τις διαδηλώσεις για το προσεχές Σάββατο, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, κατά τα οποία, σύμφωνα με τον δήμαρχο, σχεδόν 200 καταστήματα λεηλατήθηκαν.
Με πληροφορίες από ertnews.gr, AFP μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
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