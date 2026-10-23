Τουλάχιστον επτά νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε Χριστιανική εκκλησία στην Ιορδανία

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόρα...





Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών.