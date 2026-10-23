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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Τουλάχιστον επτά νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε Χριστιανική εκκλησία στην Ιορδανία

Οκτωβρίου 23, 2026

  Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόρα...

 


Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας στην περιφέρεια του Καράκ της Ιορδανίας σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εντός εκκλησίας στο Καράκ κατά τη διάρκεια κηδείας, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

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