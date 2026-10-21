Νετανιάχου: «Ο Ερντογάν θέλει να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία – Δεν θα υποκύψουμε»

Σε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν...



Η νέα αμυντική στρατηγική



Δεχόμενος πιεστικές ερωτήσεις για το αν το νέο αμυντικό δόγμα του Ισραήλ θα μπορούσε να περιλαμβάνει προληπτικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον μιας χώρας όπως η Τουρκία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε να αποκαλύψει μελλοντικά επιχειρησιακά σχέδια.



Ωστόσο, φρόντισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποδείξει στην πράξη την ικανότητά του να καταφέρει προληπτικά χτυπήματα προτού οι εχθροί του συγκεντρώσουν την απαραίτητη ισχύ για να το απειλήσουν.

Σε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποσαφηνίζοντας τις παραμέτρους της επικαιροποιημένης αμυντικής στρατηγικής της χώρας του.Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 14, ο Ισραηλινός ηγέτης τοποθετήθηκε ευθέως απέναντι στις απειλές και τις βλέψεις της Τουρκίας.«Δεν επιθυμώ σύγκρουσηΌταν ερωτήθηκε σχετικά με τις προθέσεις του Τούρκου Προέδρου και τις φιλοδοξίες της Άγκυρας στην περιοχή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-16 και εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει στις επιδιώξεις της Τουρκίας.«Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε απέναντι σε έναν ακραίο σουνιτικό άξονα, του οποίου ηγείται η Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως τα «οράματα» του Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ.«Δεν έχω καμία επιθυμία για σύγκρουση με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που επιζητεί τη σύγκρουση μαζί μας. Ο Ερντογάν λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να καταστραφεί και ότι η Ιερουσαλήμ τούς ανήκει», δήλωσε.«Πιστεύει ότι θα αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεχνά ότι υπάρχει ένα κράτος εδώ, και ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτή τη γη για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Δεν βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήλεγχε αυτή την περιοχή και τη κυβερνούσε για 400 χρόνια. Υπάρχει μια δύναμη εδώ. Ονομάζεται εβραϊκό κράτος στην εβραϊκή πατρίδα», πρόσθεσε.