Βιονική: Όταν η Επιστημονική Φαντασία γίνεται πραγματικότητα.

Ζούμε στην εποχή στην οποία η επιστήμη έχει σε πολλά πράγματα ξεπεράσει την επιστημονική φαντασία με την οποία μεγαλώσαμε. Τα τεχνητά μέλ...

Ζούμε στην εποχή στην οποία η επιστήμη έχει σε πολλά πράγματα ξεπεράσει την επιστημονική φαντασία με την οποία μεγαλώσαμε.Τα τεχνητά μέλη και η επιστήμη της προσθετικής έχουν κάνει θαύματα τα τελευταία χρόνια καταφέρνοντας να προσομοιάσουν ένα τεχνητό χέρι ή ένα τεχνητό πόδι όλο και περισσότερο κοντά σε σχέση με το πραγματικό.Σε αυτό λοιπόν τα αποτελέσματα ενός συνεδρίου τεχνολογίας στην Ουάσιγκτον φαίνεται ότι προχωράνε τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο.Η επιστημονική φαντασία είναι πλέον στο προσκήνιο και αυτό για το χώρο που σχετίζεται με τα τεχνητά μέλη έχει όνομα που δεν είναι άλλο από βιονική.Τι είναι η βιονική;Η επιστήμη της βιονικής έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνητών μελών που ελέγχονται με τη βοήθεια νευρικών σημάτων στο άκρο που παραμένει μετά τον ακρωτηριασμό. Αυτό ακόμα και αν φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας έχει ήδη εφαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις.Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του ερευνητή Χιου Χερ του τεχνολογικού ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Ο Χερ υπήρξε δεινός ορειβάτης μέχρι τη στιγμή που έχασε και τα δυο του πόδια από κρυοπαγήματα σε ένα ορειβατικό ατύχημα. Το ατυχές αυτό γεγονός τον οδήγησε στον να στρέψει το ενδιαφέρον του στο ερευνητικό πεδίο που σχετιζόταν με το δικό του πρόβλημα: τα τεχνητά μέλη.Ο Χερ κατάφερε με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστών να πετύχει αντίδραση στις αλλαγές του εδάφους και την ταχύτητα βάδισης παρόμοια με αυτή ενός φυσικού ποδιού.Η επόμενη πρόκλησηΤα νέα από το χώρο της τεχνολογίας μοιάζουν ευνοϊκά για την τελειοποίηση ενός τεχνητού χεριού ή τεχνητού ποδιού που θα προχωράει ένα βήμα παραπέρα από το σημείο στο οποίο έφτασε ο Χερ: το σημείο στο οποίο το τεχνητό χέρι ή το τεχνητό πόδι θα κινείται μονάχα με τη σκέψη του κατόχου του.Επιστήμονες από την Ελβετία κατάφεραν να κινήσουν ένα αναπηρικό αμαξίδιο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση με αυτόν τον τρόπο. Ο χρήστης φορούσε ένα ειδικό σκούφο παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα εγκεφαλογραφήματα.Η παραπάνω επιτυχία κάνει την επιστημονική κοινότητα αισιόδοξη για το μέλλον των βιονικών μελών.