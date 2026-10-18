Τουρκία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την επανεκλογή Ερντογάν

Η Τουρκία πιθανότατα θα διεξαγάγει τις εκλογές του 2028 νωρίτερα από το αναμενόμενο, δήλωσε προεδρικός σύμβουλος την Πέμπτη 15/10, σε μια...

Η Τουρκία πιθανότατα θα διεξαγάγει τις εκλογές του 2028 νωρίτερα από το αναμενόμενο, δήλωσε προεδρικός σύμβουλος την Πέμπτη 15/10, σε μια κίνηση που θα επέτρεπε στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρακάμψει τα συνταγματικά όρια και να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το ύπατο αξίωμα.Οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είναι επί του παρόντος προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Μάιο εκείνου του έτους.«Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές του 2028 θα διεξαχθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα ο σύμβουλος του Ερντογάν, Μεχμέτ Ουτσούμ.Ο Ουτσούμ δεν διευκρίνισε τι σημαίνει αυτό για τα σχέδια του Προέδρου.Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που ένα ανώτατο στέλεχος υποστήριξε τόσο ανοιχτά τη πρόταση που είχαν διατυπώσει σύμμαχοι του Ερντογάν για μεταφορά της ημερομηνίας της ψηφοφορίας, προκειμένου να του επιτραπεί να διεκδικήσει άλλη μία θητεία.Ο Ερντογάν κυβερνά την Τουρκία για σχεδόν 23 χρόνια, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος.Το δημοψήφισμα του 2017 εισήγαγε ένα νέο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο επέτρεψε στον Ερντογάν να επανεκλεγεί Πρόεδρος ακόμη δύο φορές, το 2018 και το 2023.Παρόλο που το νέο αυτό σύστημα θέτει όριο δύο θητειών, το σύνταγμα του επιτρέπει να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα εάν η Βουλή προκηρύξει πρόωρες εκλογές, πριν δηλαδή ολοκληρώσει ολόκληρη την τελευταία πενταετή θητεία του.Η τουρκική αντιπολίτευση έχει επίσης ζητήσει την προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα, δήλωσε όμως ότι επιθυμεί τις πρόωρες εκλογές για να αμφισβητήσει την οικονομική πολιτική του Ερντογάν και όχι για να του δώσει άλλη μία ευκαιρία να πολιτευθεί.«Η αναγωγή του ζητήματος στο “πώς θα επανεκλεγεί ο Ταγίπ Ερντογάν Πρόεδρος” είναι, από τη δική μας σκοπιά, απλώς απαράδεκτη», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκούρ Οζέλ.Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του ακροδεξιού εθνικιστικού MHP που είναι σύμμαχος του Ερντογάν, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τη Βουλή να προκηρύξει εκλογές σε «κατάλληλο χρόνο», ώστε να επιτραπεί στον «Πρόεδρο Ερντογάν να είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του».Για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, δηλαδή 360 από τους 600 βουλευτές.Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν και οι σύμμαχοί του διαθέτουν 331 έδρες, επομένως η συντηρητική συμμαχία χρειάζεται ακόμη 29 ψήφους από άλλα κόμματα, γεγονός που συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση.