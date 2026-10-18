Ο Άγνωστος ΕλληνοΒουλγαρικός Πόλεμος ξεσπά σαν σήμερα το 1925! Απίστευτο ΝΤΟΥ του Ελληνικού Στρατού με αφορμή έναν σκύλο!

Όταν η Ελλάδα δεν έπαιζε και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω... Το «Επεισόδιο του Πετριτσίου» (ή ο «Πόλεμος του αδέσποτου σκύλου», όπως έχε...





Όταν η Ελλάδα δεν έπαιζε και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω...





Το «Επεισόδιο του Πετριτσίου» (ή ο «Πόλεμος του αδέσποτου σκύλου», όπως έχει επικρατήσει χιουμοριστικά στη διεθνή βιβλιογραφία), το οποίο συνέβη τον Οκτώβριο του 1925. Το θερμό αυτό επεισόδιο ξεκίνησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (στην περιοχή των εκατέρωθεν φυλακίων της διάβασης Δεμίρ Καπού).





Σύμφωνα με την επικρατέστερη ιστορική ανέκδοτη εκδοχή, ένας Έλληνας στρατιώτης καταδίωξε τον σκύλο του που είχε περάσει τα σύνορα, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί από Βούλγαρο σκοπό. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία, καθώς η τότε δικτατορική κυβέρνηση του Θεόδωρου Πάγκαλου στην Ελλάδα διέταξε την εισβολή ελληνικών στρατευμάτων στο βουλγαρικό έδαφος, καταλαμβάνοντας την πόλη του Πετριτσίου.





Ο πόλεμος έληξε μετά από παρέμβαση της Κοινωνίας των Εθνών (του προδρόμου του ΟΗΕ), η οποία διέταξε κατάπαυση του πυρός, την απόσυρση των ελληνικών δυνάμεων και επέβαλε στην Ελλάδα την υποχρέωση να καταβάλει χρηματική αποζημίωση στη Βουλγαρία.