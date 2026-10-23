Καταγγελία για μαθήτρια.... Δημοτικού στο Ρέθυμνο που κυνήγησε παιδιά με μαχαίρι!

Καταγγελίες για τη συμπεριφορά μαθήτριας των πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο βρίσκονται υπό εξέταση από τις εκπαιδευτικές αρ...



Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρονται να έχουν σημειωθεί μέσα στο σχολείο, με τη μαθήτρια να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι σε άλλα παιδιά όσο και σε εκπαιδευτικούς.



Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες που δημοσιεύει το τοπικό μέσο, η μαθήτρια κυνηγούσε στην αυλή του σχολείου παιδιά της πρώτης, της δευτέρας και της τρίτης δημοτικού, έχοντας στην κατοχή της μαχαίρι.



Παράλληλα, στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι το κορίτσι έχει προτείνει σε συμμαθητές του να τους φέρει ναρκωτικές ουσίες, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τις εξασφαλίσει μέσω του αδελφού της, ο οποίος φοιτά στο γυμνάσιο.



Όπως περιγράφεται, τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει ανησυχία στο σχολικό περιβάλλον.



Ειδικότερα, καταγγέλλεται ότι η μαθήτρια χτυπά και εκφοβίζει άλλα παιδιά, παίρνει προσωπικά τους αντικείμενα και επιτίθεται φραστικά ή σωματικά σε εκπαιδευτικούς.



Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, στο παρελθόν φέρεται να είχε χτυπήσει και δασκάλα.



Η κατάσταση που περιγράφεται έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ δεν αποκλείεται γονείς μαθητών να προχωρήσουν σε μηνύσεις ή επίσημες αναφορές για όσα φέρονται να συμβαίνουν στο σχολείο.

Καταγγελίες για τη συμπεριφορά μαθήτριας των πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο βρίσκονται υπό εξέταση από τις εκπαιδευτικές αρχές, καθώς το κορίτσι φέρεται να καταδίωξε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι, ενώ καταγγέλλεται ότι έχει προτείνει σε άλλα παιδιά να τους προμηθεύσει ναρκωτικά.