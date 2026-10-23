ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ, Η Οδός της Δόξας: Ο Αρχαιότερος και μακροβιότερος δρόμος της ΑΘΗΝΑΣ που βρίσκεται στο ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ, εδώ και 25 ΑΙΩΝΕΣ





Και κατά μήκος αυτής της οδού τοποθετούνταν οι χάλκινοι τρίποδες (πάνω σε εντυπωσιακά μνημεία) οι οποίοι αποτελούσαν τα έπαθλα των χορηγών των νικηφόρων θεατρικών και μουσικών αγώνων που διεξάγονταν στην Αθήνα. Όλα αυτά τα χορηγικά μνημεία ήταν αφιερωμένα στον θεό Απόλλωνα και μόνο ένα έχει διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ









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Στα ίδια 800 μέτρα της οδού των Τριπόδων, της σημαντικότερης οδού της αρχαίας Αθήνας μαζί με αυτήν τωνΠαναθηναίων, στον δρόμο που οΣωκράτης συναντούσε την Φρύνη, βρεθήκαμε ψάχνοντας συγκεκριμένα πράγματα από την σύγχρονη ιστορία της πόλης: την οικία των Κοκοβίκων, την αυλή από την ταινία «οι Γερμανοί ξανάρχονται» και την κήπο με την ανθισμένη αμυγδαλιά που ενέπνευσε τον Δροσίνη να γράψει το ομώνυμο ποίημα – τραγούδι…Η οδός της δόξαςΠρίν από αυτά όμως, η ίδια η πολύτιμη ιστορία της οδού Τριπόδων. Ήταν ίσως ο πιο πλατύς δρόμος της αρχαίας Αθήνας (έξι μέτρα πλάτος) και ο πιο σύντομος για να πάει κάποιος από το θέατρο του Διονύσου έως την Αγορά. Δεν έγινε για να εξυπηρετηθεί η κυκλοφορία στην πόλη αλλά για να πηγαίνουν οι Αθηναίοι να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αριστοφάνη. Ήταν η οδός της Τέχνης, των Φιλοσόφων, το Θεάτρου, της Αρχιτεκτονικής, της ελληνικής Σκέψης. Στον δρόμο αυτό γινόντουσαν οι λαμπαδηδρομίες προς τιμήν του θεού Διονύσου.«…Έστι δε οδός από του πρυτανείου καλουμένη Τρίποδες∙ αφ’ ου καλούσι το χωρίον, ναοί όσον ες τούτο μεγάλοι και σφίσιν εφεστήκασι τρίποδες, χαλκοί…»Παυσανίας, Αττικά