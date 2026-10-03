Χανιά: Εγκλωβίστηκαν στο Φαράγγι της Σαμαριάς οχτώ υπάλληλοι του Εθνικού Δρυμού

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει παραλιακή ζώνη της πόλης των Χανίων, η σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στην βόρεια πλευρά του νομού. Τ...

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει παραλιακή ζώνη της πόλης των Χανίων, η σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στην βόρεια πλευρά του νομού. Το Ενετικό Παλαιό Λιμάνι της πόλης έχει δεχτεί πλήγμα με τη θάλασσα και τους ισχυρούς κυματισμούς να έχουν δημιουργήσει πρόβλημα σε καταστήματα εστίασης και τουριστικές επιχειρήσεις.Η παραλία της Νέας Χώρας έχει υποστεί αμμοδιάβρωση σε σημεία της ακτογραμμής με ζημιές στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης επισκεπτών και λουομένων.Στο μεταξύ οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή των Σφακίων και το Φαράγγι της Σαμαριάς είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμου.Οι οκτώ υπάλληλοι βρίσκονται σε ασφαλές σημείο και έχουν διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους.Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος «η κατάσταση τους είναι πλήρως ελεγχόμενη. Βρίσκονται εντός του φυλακίου σταθμού. Έχουν τρόφιμα, φάρμακα, είναι σε ζεστό περιβάλλον, όμως η στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την αποχώρηση τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους».Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση που επικρατεί στο νομό Χανίων είναι ελεγχόμενη με τον μηχανισμό να ελέγχει όλα τα πληττόμενα σημεία και να παρεμβαίνει όπου κληθεί.