Γυναίκα και άνδρας που είχαν σεξουαλικές επαφές σε τζαμί στη Μέκκα εκτελέστηκαν

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα και ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές , οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ...













«Διάπραξη άσεμνης πράξης» μέσα σε τζαμί στη Μέκκα: Η Σαουδική Αραβία εκτελεί Μπαγκλαντεσιανούς με βασιλικό διάταγμα… αλλά ποια ήταν η φύση της πράξης; – mc-doualiya.com



Το νομικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας , που βασίζεται στη σουνιτική ισλαμική σαρία και τη νομολογία Hanbali , χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο τιμωρίας .



Η θανατική ποινή δεν επιβάλλεται για όλα αυτά τα εγκλήματα στη χώρα . Ωστόσο, επειδή η πράξη έλαβε χώρα εντός των ορίων της Μέκκας και σε ένα τζαμί , η σαουδαραβική δικαιοσύνη την θεώρησε στις κατηγορίες της «προσβολής ιερών αξιών » και της «διατάραξης της θρησκευτικής ασφάλειας και πρόκλησης στασιασμού » και καταδίκασε τους δράστες σε θάνατο, την αυστηρότερη ποινή.



—



Echedoros.blog



«Διάπραξη άσεμνης πράξης» μέσα σε τζαμί στη Μέκκα: Η Σαουδική Αραβία εκτελεί Μπαγκλαντεσιανούς με βασιλικό διάταγμα… αλλά ποια ήταν η φύση της πράξης; – mc-doualiya.comΤο νομικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας , που βασίζεται στη σουνιτική ισλαμική σαρία και τη νομολογία Hanbali , χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο τιμωρίας .Η θανατική ποινή δεν επιβάλλεται για όλα αυτά τα εγκλήματα στη χώρα . Ωστόσο, επειδή η πράξη έλαβε χώρα εντός των ορίων της Μέκκας και σε ένα τζαμί , η σαουδαραβική δικαιοσύνη την θεώρησε στις κατηγορίες της «προσβολής ιερών αξιών » και της «διατάραξης της θρησκευτικής ασφάλειας και πρόκλησης στασιασμού » και καταδίκασε τους δράστες σε θάνατο, την αυστηρότερη ποινή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα και ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές , οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι σεξουαλικής επαφής σε τζαμί στη Μέκκα , εκτελέστηκαν μετά τη δίκη τους.Σε γραπτή δήλωση που εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αναφέρεται ότι οι πολίτες του Μπαγκλαντές , Ναζρ αλ-Ισλάμ Αμπντούλ-Μπασίρ , και μια γυναίκα ονόματι Σίτι Ακτέρ, διέπραξαν μια « ανήθικη και κατακριτέα πράξη» σε ένα τζαμί στη Μέκκα.Η δήλωση σημείωσε ότι οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στα δύο άτομα εκτελέστηκαν στη Μέκκα μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας και τόνισε ότι τέτοιες πράξεις δεν θα γίνουν καθόλου ανεκτές στους Αγίους Τόπους.Θεωρήθηκε ότι εμπίπτει στην κατηγορία της «προσβολής ιερών αξιών ».