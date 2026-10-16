Συναγερμός από τους επιστήμονες: Ανακαλύφθηκαν τα αδύναμα σημεία της Γης όπου μπορούν να «τρυπήσουν» οι ηλιακές καταιγίδες

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, βασίστηκε σε υπολογιστικό μοντέλο ολόκληρης της μαγνητόσφαιρας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κύματα δεν αναπτύσσονται συμμετρικά στις δύο πλευρές της, καθώς το μαγνητικό πεδίο του ηλιακού ανέμου περιβάλλει τη Γη με άνισο τρόπο.Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Λάουρι Χολάπα, εξήγησε ότι η παρατήρηση αυτή βοηθά να γίνει κατανοητό πώς δημιουργούνται οι ασυμμετρίες στα όρια της μαγνητικής ασπίδας.Ισχυρές ηλιακές εκρήξεις και εκτοξεύσεις στεμματικής μάζας μπορούν να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να διαταράξουν δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων κυμάτων θα συμβάλει σε ακριβέστερες προγνώσεις και στην έγκαιρη προστασία κρίσιμων υποδομών.