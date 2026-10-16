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Διάρρηξη με... σκαπτικό μηχάνημα στην Αυλίδα: Γκρέμισαν τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου και διέφυγαν με ΙΧ

Οκτωβρίου 16, 2026

  Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16 Οκτωβρίου) στην Παραλία Αυλίδας, όταν ομάδα περισσότερων από έξι ...

 



Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16 Οκτωβρίου) στην Παραλία Αυλίδας, όταν ομάδα περισσότερων από έξι ατόμων χρησιμοποίησε σκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB για να γκρεμίσει τη βιτρίνα του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι δράστες έφτασαν στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες και με το σκαπτικό μηχάνημα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου.

Στη συνέχεια μπήκαν στο κατάστημα, αφαίρεσαν κοσμήματα και άλλα τιμαλφή και τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τις κινήσεις των δραστών και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η αξία των κλοπιμαίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των κοσμημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

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