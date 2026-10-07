Αίγιο: Πήγαν να αγοράσουν αυτοκίνητο και κατέληξαν αντιμέτωποι με ένοπλο – Καταγγελία για απάτη

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, με τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο να υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματ...

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, με τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο να υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα απάτης και ένοπλης ληστείας κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας αυτοκινήτου.Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία επικαλείται το tempo24, οι τρεις άνδρες ταξίδεψαν από τη Ζάκυνθο στη Ροδοδάφνη Αιγίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά ενός αυτοκινήτου από κάτοικο της περιοχής.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο συνάντησαν έναν άνδρα Ρομά, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος.Η συμφωνία, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, αφορούσε το ποσό των 27.000 ευρώ.Έβγαλε πιστόλι μετά την παράδοση των χρημάτωνΌπως υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες, αφού παρέδωσαν τα χρήματα, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να τους απείλησε.Υπό την απειλή του όπλου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, τους αφαίρεσε τα 27.000 ευρώ και στη συνέχεια φέρεται να διέφυγε από το σημείο με το ίδιο το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.Οι τρεις άνδρες απευθύνθηκαν στις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλαν το περιστατικό, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση.Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συναλλαγή, καθώς και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.