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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμερα το 1820 επισπεύδεται η έναρξη της επανάστασης από την Φιλική Εταιρεία...

Οκτωβρίου 07, 2026

  Σαν σήμερα το 1820... Η Φιλική Εταιρεία, σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα, αποφασίζει να επισπευσ...

 



Σαν σήμερα το 1820... Η Φιλική Εταιρεία, σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα, αποφασίζει να επισπευσθεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο.

Την ίδια μέρα αλλά το 1825... Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της αναλαμβάνει ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.

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