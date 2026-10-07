Σαν σήμερα το 1820 επισπεύδεται η έναρξη της επανάστασης από την Φιλική Εταιρεία...

Σαν σήμερα το 1820... Η Φιλική Εταιρεία, σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα, αποφασίζει να επισπευσ...

Σαν σήμερα το 1820... Η Φιλική Εταιρεία, σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαφλέσσα, αποφασίζει να επισπευσθεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο.Την ίδια μέρα αλλά το 1825... Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της αναλαμβάνει ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.