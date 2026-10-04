Επεμβαίνει ο Στρατός... Μυλοπόταμος: Ζητήθηκε η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Στρατός στέλνει μηχανήματα στον Μυλοπόταμο Στα όριά τους βρίσκονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στον ορεινό Μυλοπόταμο, καθώς η κακοκαι...



«Τα μηχανήματά μας δεν προλαβαίνουν»



Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μία συνεχή επιχείρηση τριών ημερών και τριών νυχτών, με μηχανήματα έργου και χειριστές να βρίσκονται αδιάκοπα στους δρόμους.



Η Μαίρη Λιονή στάθηκε ιδιαίτερα στην εξάντληση των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο, καθώς νέα προβλήματα εμφανίζονται διαρκώς.



«Τα μηχανήματά μας δεν προλαβαίνουν. Είναι όλα στους δρόμους, με τους χειριστές εκεί να έχουν να κοιμηθούν τρεις ημέρες και τρεις νύχτες», τόνισε στην ΚΡΗΤΗ TV.



Οι τεράστιες ποσότητες νερού, οι κατολισθήσεις και τα φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει πολλαπλά μέτωπα, με τις υπηρεσίες να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του ορεινού Ρεθύμνου.



Ζητήθηκε η συνδρομή του Στρατού



Μπροστά στην έκταση των καταστροφών, οι αρμόδιες Αρχές ζήτησαν ενίσχυση με μηχανήματα του Στρατού, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις διάνοιξης και αποκατάστασης.



«Ζητήσαμε και μηχανήματα του Στρατού, τα οποία βρίσκονται καθ’ οδόν στον ορεινό Μυλοπόταμο», γνωστοποίησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.



Παράλληλα, έχει ήδη υπάρξει συντονισμός με την Πυροσβεστική, ώστε τα στρατιωτικά μηχανήματα να κατευθυνθούν στα σημεία όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.



«Έχουμε φέρει σε επαφή τον Στρατό με τον διοικητή της Πυροσβεστικής, για να μπορέσουν να πάνε εκεί και να βοηθήσουν», πρόσθεσε.



Αποκομμένοι δρόμοι από Λιβάδια και Ζωνιανά μέχρι την Αξό



Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η εικόνα στο οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί δρόμοι στον ορεινό Μυλοπόταμο έχουν αποκοπεί.



Σύμφωνα με τη Μαίρη Λιονή, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής, από τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά μέχρι την Αξό.





Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και έχουν μεταφέρει μεγάλες ποσότητες λάσπης, πετρών και άλλων φερτών υλικών στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο των συνεργείων.

Ο Στρατός στέλνει μηχανήματα στον ΜυλοπόταμοΣτα όριά τους βρίσκονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στον ορεινό Μυλοπόταμο, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί νέα προβλήματα, με δρόμους να έχουν αποκοπεί και τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από τον Ψηλορείτη. Η έκταση των προβλημάτων οδήγησε τις αρμόδιες Αρχές να ζητήσουν πλέον τη συνδρομή του Στρατού με μηχανήματα έργου.Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί τόσο στον Μυλοπόταμο όσο και στο Αμάρι.«Ο ορεινός Μυλοπόταμος δοκιμάζεται πολύ άγρια, ενώ κόβουμε συγκοινωνίες και δρόμους και στο Αμάρι. Ο Ψηλορείτης έχει δεχθεί τόσο νερό, που στα χωριά σε Μυλοπόταμο και Αμάρι γίνεται χαμός», ανέφερε.