ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ... Τουρκία: Άγαλμα Τούρκου ποδοπατάει Έλληνα σε πλατεία στο Αφιόν Καραχισάρ (φώτο)

Στην αντίπερα όχθη η προκλητικότητα δεν έχει τελειωμό.... Αλλά με αυτούς τους κάφρους κάνουμε διάλογο διαπραγματευόμενοι τα δικά μας! Πέραν...





















Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες, που ύστερα από τόσα δεν έχουν μάθει τι θα πει Τούρκος. Σε αυτούς που στηρίζουν ή δικαιολογούν την τουρκοκίνητη Χαμάς και σε όλα τα γιουσουφάκια που δεν αντιλαμβάνονται ποιο είναι το εθνικό συμφέρον και πως η τουρκία δεν αλλάζει...

Στο σύμπλεγμα αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ασιατική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο. Οι Τούρκοι το ανήγειραν στον τόπο της ομώνυμης μάχης στο Αφιόν Καραχισάρ.Ύστερα από 100 περίπου χρόνια κοσμεί την κεντρική πλατεία του Αφιόν Καραχισάρ ένα μπρούντζινο σύμπλεγμα μοναδικής αισθητικής, που απεικονίζει τον ευγενή Τούρκο νικητή και τον αδύναμο Έλληνα στρατιώτη στο έδαφος.