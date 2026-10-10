Ρίχτε τον στα «σκυλιά»... Άσυλο στην Ελλάδα ζήτησε ο καταζητούμενος στην Τουρκία «ταμίας» του Ιμάμογλου, φέρεται να υπεξαίρεσε πάνω από 30 εκατ. ευρώ

Άσυλο στην χώρα μας έχει ζητήσει ο ταμίας του Εκρέμ Ιμάμογλου στον Δήμο Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, ο οποίος και καταζ...



Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Γκιουλιμπραχίμογλου υπέβαλε αίτημα για διεθνή προστασία στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη απόφαση για την υπόθεσή του, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση.



«Τον πίεσαν να "δώσει" τον Ιμάμογλου, είναι ο ορισμός του πολιτικώς διωκόμενου»Μιλώντας στο protothema.gr, ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση τόνισε ότι δεν πρόκειται για «ταμία« του Ιμάμογλου, αλλά για επιχειρηματία. Όπως λέει οι τουρκικές αρχές και συγκεκριμένα ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης τον είχαν συμπεριλάβει στην «εγκληματική οργάνωση» του Εκρέμ Ιμάμογλου και μάλιστα - όπως ισχυρίζονται - ως έναν από τους υπάρχηγούς του.



Ο ίδιος τονίζει ότι επειδή ο επιχειρηματίας δεν ανταποκρίθηκε στις πιέσεις των τουρκικών Αρχών, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του. Εκείνος όμως το πληροφορήθηκε και κατάφερε να διαφύγει από την χώρα, ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί στην Τουρκία και αφαιρέθηκε το διαβατήριο από τη σύζυγό του.



Παράλληλα, εκδόθηκε ερυθρά εντολή για τη σύλληψή του από την Ιντερπόλ, την οποία όμως ακύρωσε δικηγόρος στη Γερμανία όπου βρισκόταν.



«Είναι ο ορισμός του πολιτικώς διωκόμενου. Τώρα είναι στην Ελλάδα με το καθεστώς του asylum seeker (αιτών άυλο) και έχει πάρει άδεια παραμονής. Αναμένεται να αποφασιστεί αν θα του δώσουν το άσυλο ή όχι», λέει ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή του και αποκαλύπτει ότι και τώρα που είναι στην Ελλάδα του στέλνουν μηνύματα από την Τουρκία για να «δώσει» τον Ιμάμογλου.



Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για σύλληψη



Την ίδια ώρα πάντως, τουρκικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες κάνουν λόγο για σύλληψή του στη χώρα μας. Χαρακτηριστικά το NTV της γειτονικής χώρας γράφει πως ο «φυγόδικος ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς κατά του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη στην Ελλάδα. Ο Γκιλιμπραχίμογλου κατηγορείται για υπεξαίρεση περίπου 180 εκατομμυρίων λιρών (άνω των 3 εκατ. ευρώ), επιτρέποντας την παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον χώρο ανασκαφών του Τσεμπέτσι».



Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο Ερτάν Γιλντίζ, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Θυγατρικών του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας-ομολογητής στην έρευνα, ισχυρίστηκε ότι ο Γκιλιμπραχίμογλου έλεγχε το 70% των δραστηριοτήτων διάθεσης αποβλήτων ανασκαφών στην Κωνσταντινούπολη.







Εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απόκρυψης της παράνομης προέλευσης περιουσιακών στοιχείων και της παραβίασης του Νόμου περί Φορολογικής Διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2025. Την ίδια ώρα πάντως, τουρκικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες κάνουν λόγο για σύλληψή του στη χώρα μας. Χαρακτηριστικά το NTV της γειτονικής χώρας γράφει πως ο «φυγόδικος ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς κατά του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη στην Ελλάδα. Ο Γκιλιμπραχίμογλου κατηγορείται για υπεξαίρεση περίπου 180 εκατομμυρίων λιρών (άνω των 3 εκατ. ευρώ), επιτρέποντας την παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον χώρο ανασκαφών του Τσεμπέτσι».Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο Ερτάν Γιλντίζ, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Θυγατρικών του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας-ομολογητής στην έρευνα, ισχυρίστηκε ότι ο Γκιλιμπραχίμογλου έλεγχε το 70% των δραστηριοτήτων διάθεσης αποβλήτων ανασκαφών στην Κωνσταντινούπολη.Εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απόκρυψης της παράνομης προέλευσης περιουσιακών στοιχείων και της παραβίασης του Νόμου περί Φορολογικής Διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2025.

Άσυλο στην χώρα μας έχει ζητήσει ο ταμίας του Εκρέμ Ιμάμογλου στον Δήμο Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, ο οποίος και καταζητείται στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, ΜΜΕ της γειτονικής χώρας έκαναν λόγο για σύλληψή του στην Ελλάδα, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από αστυνομικές πηγές.