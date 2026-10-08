Δεν μας αρέσει καθόλου... Δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία -αλλά θα γίνει ενημέρωση- για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Οι τούρκοι θα απαντήσουν στην ενημέρωση δίνοντας την... άδειά τους και θα μας θυμηθείτε... Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθε...









Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πριν από την έκδοση της Ναυτιλιακής Προειδοποίησης θα υπάρξει ενημέρωση προς την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να ζητηθεί άδεια για την πραγματοποίηση των ερευνών.



Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, καθώς η επανεκκίνηση των ερευνών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας εισόδου της γαλλικής Meridiam στο Great Sea Interconnector (GSI), με ποσοστό 66%.



Η γαλλική εταιρεία έχει θέσει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΔΜΗΕ, με την επανέναρξη των ερευνών βυθού να αποτελεί κομβικό στοιχείο. Παράλληλα, οι επικείμενες γαλλικές εκλογές φαίνεται να λειτουργούν ως επιπλέον παράγοντας πίεσης για την επιτάχυνση των αποφάσεων.



Στα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία εκτιμάται ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί να έχει κλείσει το ζήτημα πριν από τις εκλογές, καθώς πλέον εμπλέκονται άμεσα δύο σημαντικές γαλλικές εταιρείες, η Meridiam και η Nexans.







Η Meridiam βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τη Nexans και τον ΑΔΜΗΕ για την προετοιμασία της επανεκκίνησης των ερευνών. Η Nexans έχει αναλάβει την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου, μέσω σύμβασης ύψους 1,43 δισ. ευρώ.



Η επιστροφή των ερευνητικών πλοίων στην περιοχή και η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο σημαντικό τεστ της νέας εταιρικής και πολιτικής ισορροπίας που διαμορφώνεται γύρω από το έργο.



Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών βυθού στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται ο ΣΚΑΪ.