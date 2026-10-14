Βολές Α/Α στο ΠΒΚ παρουσία Υπουργών Άμυνας Ελλάδος & Γερμανίας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Πεδίο Βολής Κρήτης, όπου θα υποδεχτεί τον Ομοσπονδ...











Επιπλέον, στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί Άμυνας θα παρακολουθήσουν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, LEFLASYS-OZELOT, καθώς και βολή – πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW – 26».



Η άσκηση «SPARTAN ARROW» διοργανώνεται ετησίως από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO MISSILE FIRING INSTALLATION – NAMFI (Πεδίο Βολής Κρήτης). Επιπλέον, στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί Άμυνας θα παρακολουθήσουν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, LEFLASYS-OZELOT, καθώς και βολή – πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW – 26».Η άσκηση «SPARTAN ARROW» διοργανώνεται ετησίως από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO MISSILE FIRING INSTALLATION – NAMFI (Πεδίο Βολής Κρήτης).

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Πεδίο Βολής Κρήτης, όπου θα υποδεχτεί τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Boris Pistorius, με τον οποίο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση.Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές στρατηγικές απαιτήσεις.