Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης... Τρείς τραυματίες, συναγερμός στην Πυροσβεστική!

Έκρηξη σημειώθηκε στη Λάρισα σε συνεργείο υγραεριοκίνησης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβε...









Έκρηξη σημειώθηκε στη Λάρισα σε συνεργείο υγραεριοκίνησης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 11:00 στην οδό Βόλου και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στους χώρους του συνεργείου. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν μέσα τρία άτομα, τα οποία σύμφωνα με το onlarissa.gr τραυματίστηκαν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που οδήγησε στην πυρκαγιά και τον τραυματισμό των ατόμων που βρίσκονταν εντός του συνεργείου υγραεριοκίνησης.