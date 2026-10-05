Με αυτούς δεν κάνεις διάλογο... Στην κατεχόμενη Κωνσταντινούπολη τεράστιος φωτιζόμενος χάρτης της «Μεγάλης τουρκίας» σε διάβαση, τοποθετημένος από τις αρχές!



Οι τουρκικές αρχές τοποθέτησαν έναν εξαιρετικά προκλητικό χάρτη στον τοίχο πολυσύχναστης υπόγειας διάβασης στην περιοχή Καράκιοϊ της Κωνσταντινούπολης.

Η συγκεκριμένη κίνηση, η οποία αποδίδεται σε απόφαση του μητροπολιτικού δήμου, απεικονίζει τη λεγόμενη «Μεγάλη Τουρκία».

Ο χάρτης βασίζεται στη διακήρυξη του «Εθνικού Όρκου» (Misak-ı Millî) του 1920. Στην απεικόνιση αυτή, περιλαμβάνονται εντός των τουρκικών συνόρων (βαμμένα με κόκκινο χρώμα) ολόκληρα τα εδάφη ξένων κυρίαρχων κρατών και περιοχών:

• Ολόκληρη η Κύπρος (παρουσιάζεται ως πλήρως κατεχόμενη-τουρκική).

• Η Ρόδος και άλλα ελληνικά νησιά.

• Η Δυτική Θράκη.

• Μεγάλα τμήματα της Συρίας, του Ιράκ και της Γεωργίας.

Η δημόσια έκθεση του αναθεωρητικού αυτού χάρτη σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αναζωπυρώνει τις εθνικιστικές εξάρσεις και αμφισβητεί ευθέως τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα.

Ο «Εθνικός Όρκος» (Misak-ı Millî) είναι το ιδρυτικό γεωπολιτικό μανιφέστο του σύγχρονου τουρκικού εθνικισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια μιας μυστικής, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του τελευταίου Οθωμανικού Κοινοβουλίου στις 28 Ιανουαρίου 1920 στην Κωνσταντινούπολη. pentapostagma.gr