Η Παναγία της Εντατικής.... Μια ιστορία για την εικόνα που συντροφεύει και παρηγορεί τον κάθε πονεμένο άνθρωπο που περνάει το κατώφλι της ΜΕΘ

(Περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Ι. Μ. Σερρών, τ. 200, Ιούλιος- Αύγουστος 2007) Τον περασμένο Απρίλη υποβλήθηκα σε μια πολύ σοβαρή χειρουργική ...





στα εικονιζόμενα σ’ αυτές ιερά πρόσωπα. Χωρίς να με διακατέχει



οποιοσδήποτε φανατισμός, δεν θα επιτρέψω να μου φαλκιδεύσουν το



δικαίωμά μου αυτό, που το βίωσα υπό τραγικές μάλιστα περιστάσεις.



Θα παρακαλούσα όσους σκέπτονται διαφορετικά, και των οποίων τις



ιδέες απόλυτα σέβομαι, να σκεφθούν τα πράγματα και με αυτή την



οπτική γωνία. Tους εύχομαι ειλικρινά και ολόψυχα, να μην έχουν ποτέ



τους τη δική μου εμπειρία της μονάδας εντατικής νοσηλείας.

(Περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Ι. Μ. Σερρών, τ. 200,Ιούλιος- Αύγουστος 2007)Τον περασμένο Απρίλη υποβλήθηκα σε μια πολύ σοβαρή χειρουργικήεπέμβαση. Χρειάστηκε στη συνέχεια να παραμείνω για λίγο στη μονάδαεντατικής νοσηλείας του νοσοκομείου. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την εμπειρίανοσηλείας σε μια τέτοια μονάδα! Με συνεχή ιατρική παρακολούθηση,βρίσκεσαι σ’ ένα χώρο αποκλεισμένο για τους άλλους, εκτός από τοιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Για πολύ λίγο χρόνο, δυο φορές τημέρα, επιτρέπονται κάποιες επισκέψεις.Σ’ αυτές τις συνθήκες εκείνος που νοσηλεύεται, όπως είναι φυσικό,διακατέχεται από ένα έντονο συναίσθημα απομόνωσης. Μερικές φορέςτον πλημμυρίζει μάλιστα το αίσθημα της εγκατάλειψης. Είναι δύσκολο ναπεριγράψει κανείς με λόγια αυτά τα συναισθήματα. Στις ατέλειωτες ώρεςτης μοναξιάς, πολλές σκέψεις κατακλύζουν το μυαλό του αρρώστου καικάποια ερωτήματα τον απασχολούν.Πολύ δύσκολα θα ξανάφερνα αυτή την στιγμή στο νου μου τις σκέψειςκαι τα ερωτήματα που με διακατείχαν όλο αυτό το διάστημα.Ένα είναι βέβαιο: η έντονη αίσθηση της μοναξιάς που είχε καταλάβει τησκέψη μου και ταλάνιζε την ψυχή μου.Προσπάθησα να διατηρήσω την επαφή μου με τη ζωή, ξαναφέρνονταςστο νου μου όμορφες στιγμές από τα προηγούμενα χρόνια. Η προσπάθειακάτι απέδωσε στην αρχή. Ύστερα όμως από λίγο με κατέκλυσε πάλι τοσυναίσθημα της μοναξιάς και της εγκατάλειψης.Όπως ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κοιτάζοντας σχεδόν πάντοτε τοταβάνι του δωματίου, άρχισα να περιφέρω το βλέμμα μου γύρω- τριγύρω.Και ξαφνικά ανακάλυψα στον απέναντι τοίχο, στην επάνω αριστερήγωνία του, μια εικόνα της Παναγίας που στην αγκαλιά της κρατούσε τονΧριστό. Κάποιος καλός άνθρωπος την είχε τοποθετήσει εκεί. Από τηστιγμή αυτή η Παναγία μας έγινε η συντροφιά μου. Αυτή η απλή εικόνα,που δεν είχε ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία, ήταν μια πόρτα που μεοδηγούσε κοντά στην Παναγία. Κατανόησα καλύτερα τότε τι πάει να πειότι η «τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», όπως λένε οιΠατέρες της Εκκλησίας μας.Συναισθήματα, σκέψεις, αγωνίες μου έγιναν αντικείμενοεκμυστηρεύσεών μου στην Παναγία. Εκείνη φαινόταν πώς με άκουγε.Φυσικά δεν μου μιλούσε, έδειχνε όμως ότι κατανοούσε την αγωνία μου.Έτσι μια ατμόσφαιρα γαλήνης και ηρεμίας επικράτησε σιγά- σιγά καιανεπαίσθητα στην τρικυμισμένη ψυχή μου.Οι ατέλειωτες ώρες παραμονής μου στην εντατική έπαψαν να είναι πιαεφιαλτικές. Είχα την αίσθηση πως κάποιος, που με αγαπούσε πολύ,βρισκόταν δίπλα μου. Ένοιωθα το ζεστό χάδι από το χέρι ενός δικού μουανθρώπου, στο ξερό και φλεγόμενο από τον πυρετό μέτωπό μου.Τώρα μακριά από τη δοκιμασία που τότε πέρασα, ξαναφέρνω μεσυγκίνηση στο νου μου εκείνες τις στιγμές της επικοινωνίας μου με τηνΠαναγία μας.Αυτή η επικοινωνία, καθώς την αναπολώ, με κάνει μα θυμάμαι μεσυγκίνηση κάποιες άλλες, ανάλογες στιγμές. Τότε που προσκύνησα τηνεικόνα του Άξιον Εστίν στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους ή της Παναγίαςτου Σουμελά στο Βέρμιο, της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, τηςΕκατονταπυλιανής στην Πάρο, της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου σταΚαλάβρυτα, της Παναγίας του Κύκκου στην Κύπρο, της Παναγίας τηςΙεροσολυμίτισσας στα Ιεροσόλυμα, της Παναγίας της Βοήθειας στη Χίο.Οι αναμνήσεις αυτές, αλλά ιδιαίτερα η εμπειρία μου από την Παναγίατης εντατικής, αισθάνομαι πως με έχουν συνδέσει στενά με την εικόνατης Παναγίας. Έτσι τώρα μπορώ να νιώσω καλύτερα γιατί τόσοι πολλοίάνθρωποι, σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, στην Παναγίαπροσφεύγουν και αυτήν επικαλούνται, προσευχόμενοι μπροστά στηνεικόνα της. Καταλαβαίνω τώρα τον Κολοκοτρώνη που, όταν τονεγκατέλειψαν οι σύντροφοί του, στην Παναγία προσέφυγε καιπροσευχήθηκε στο πιο κοντινό ερημοκλήσι.Βιώνοντας όλα αυτά, ειλικρινά και με όλη μου την αγάπη, δεν μπορώ νακατανοήσω πώς υποστηρίζεται από κάποιους αξιόλογους νομικούς, ότιπρέπει να κατεβάσουμε τις εικόνες από τους δημόσιους χώρους, για τολόγο ότι προσβάλλουν τη θρησκευτική ελευθερία κάποιων συμπολιτώνμας, που είναι άπιστοι ή αλλόθρησκοι. Κανένας μας δε νομίζω πωςαμφισβητεί τη θρησκευτική ελευθερία του οποιουδήποτε. Αδυνατώ ναφανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος λογικός, που να θέλει ναεπιβάλλει στον άλλον τις δικές του θρησκευτικές απόψεις. Η θρησκευτικήελευθερία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα απόλυτα σεβαστό σε μιαδημοκρατική κοινωνία. Η πίστη ή η απιστία δεν παύει να είναι αυστηράπροσωπική υπόθεση του καθενός. Θα ήταν όμως αδιανόητο να φτάναμεστο άλλο άκρο και έτσι να φαλκιδεύαμε αντιθέτως την θρησκευτικήελευθερία των άλλων πολιτών.Δεν αντιλαμβάνομαι, πώς η ύπαρξη των θρησκευτικών συμβόλων, αυτήκαθεαυτή, να προσβάλλει τη θρησκευτική ελευθερία εκείνων που έχουνδιαφορετικό πιστεύω ή δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν νομίζω πως θέλεικανείς να τους επιβάλλει να σεβαστούν τα σύμβολα αυτά, ούτε να γίνουνοπαδοί μιας συγκεκριμένης θρησκείας.Άλλωστε οι συνταγματικοί ή οι διεθνείς κανόνες που θεσπίζουν τηθρησκευτική ελευθερία, δεν μπορεί, κατά πως έλεγε ο ΑριστόβουλοςΜάνεσης, να ερμηνεύονται ερήμην της κοινωνικής πραγματικότητας.Εκτός και αν κάποιοι, χωρίς να μας ερωτήσουν, θέλουν να «μαςεπιβάλλουν» (ντε και καλά) «να θεωρούμε άξιο λόγου μόνο ό,τι είναιεφάμιλλο των ευρωπαϊκών», όπως το σατίριζε ο Τσαρούχης και τοεπισημαίνει ο Γιανναράς.Η εμπειρία μου από τη μονάδα εντατικής νοσηλείας, με έχει συνδέσειστενά με την εικόνα της Παναγίας. Σαν ένας απλός πολίτης, όπως όλοι οιάλλοι, δικαιούμαι- νομίζω- να έχω και να αναρτώ (κατ’ ιδίαν ή καιδημόσια) τις εικόνες της Εκκλησίας μου. Και μέσω αυτών να ανάγομαι